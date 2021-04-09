LGS'yi kazanma şansı yükseldi

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre;

MEB'in yayınladığı 2021 LGS Kılavuzu'nu Eğitim Uzmanı Salim Ünsal şöyle analiz etti: "LGS'ye 60 aylıklarla birlikte geçen yıl 1 milyon 472 bin öğrenci girerken, yüzde 14.5'i bir liseye yerleşti. Bu yıl 1.2 milyon aday için başvuruldu. Adayların, 1 milyonu sınava girer. "

40 İL KADAR KONTENJAN

"Kontenjan 39 bin kişi düşürülüp, 174 bin 160'a indi. Yine de aday sayısı 470 bin kişi azaldığı için yerleşme oranı yüzde 17.4'e çıktı. Yerleşme şansı geçen yıla göre yüzde 2.9 oranında arttı. Bu artış, tüm kontenjanı 30 bin 192 olan İstanbul'daki okullar kadar fazla 30 bin öğrenci demektir. Edirne, Osmaniye, Çanakkale, Bolu gibi 40 ilin toplam kontenjanına denk geliyor. "

70 İL KAZANÇLI ÇIKTI

"2020'de sınava giren her 100 öğrenciden 12.2'si bir okula yerleştirilirken, 2021'de her 100 öğrenciden 13.6'sı bir okula girecek. 81 ilden 70'inde şans arttı. Aksaray, Bartın, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Aydın, Ankara, Sinop, Manisa, Gaziantep ve Kırşehir'in içinde yer aldığı 11 ilde bu yıl şans azaldı. Çünkü, geçen yıl yüzde 13.5 olan kontenjanlar bu illerde ortalama 0.5 düştü."