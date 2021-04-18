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Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı artan ve düşen iller

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 100 bindeki vaka sayılarına göre 3-9 Nisan haftası ile 10-16 nisan haftası karşılaştırıldığında Hakkari, Burdur, Uşak, Denizli, Kars, Zonguldak, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa gibi illerde büyük artışlar oldu.
 18 Nisan 2021 23:04
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Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı artan ve düşen iller

Bir önceki haftaya göre, haftalık vaka sayısı en fazla artış gösteren iller sırasıyla Hakkari, Burdur, Uşak, Denizli, Kars, Zonguldak, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa oldu.

3-9 Nisan haftasına göre 100 binde vaka sayısı en az artışın yaşandığı iller ise Osmaniye, Kilis, Samsun, Kırklareli, Adıyaman, Çankırı oldu. Bu 5 ilde vaka sayıları bir önceki haftaya göre düşüş gösterdi.

Ankara'da bir önceki haftaya göre haftalık vaka sayısı yüzde 27, İstanbul'da yüzde 14, İzmir'de ise yüzde 16 oranında artış gösterdi.

İŞTE İLLERİN 3-9 NİSAN HAFTASINA GÖRE VAKA SAYISINDAKİ YÜZDESEL ARTIŞLARI
Memurlar.Net - Özel

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