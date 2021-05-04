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Malzeme getiren jandarma personeline türkü ile teşekkür etti

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Şerife" isimli kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, kendisine ihtiyaç malzemesi getiren jandarma ekiplerine türkü seslendirdi
 04 Mayıs 2021 11:53
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Kendisine ihtiyaç malzemesi götürülen bir kadının Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine "Asker Yolu Beklerim" türküsünü söylediği anların yer aldığı video, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Paylaşımda, "Ağzına Sağlık Şerife Teyze. Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli devriyemiz, sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirirken böyle güzel görüntülerle de karşılaşıyor." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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