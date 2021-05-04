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Nisanda otomobil satışları yüzde 132 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre nisan ayında 61 bin 488 otomobil ve hafif ticari araç satışı yapıldı. Yılın ilk 4 ayında otomobil pazarı yüzde 68,7, hafif ticari araç pazarı yüzde 88,1 büyüdü
 04 Mayıs 2021 12:08
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Nisanda otomobil satışları yüzde 132 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 132,4 büyürken, 60 bin 488 araç satışı gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-nisan dönemi ve nisan ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, nisan ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 132,4 artışla 61 bin 488 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 121,6 artarak 48 bin 375, hafif ticari araç satışları yüzde 183,1 artışla 13 bin 113 seviyesinde gerçekleşti.

10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2, otomobil pazarı yüzde 2,2 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,9 azaldı.

Öte yandan, mart ayında toplam otomotiv pazarında 96 bin 428 satış yapılmıştı.

- İlk 4 ayda 260 bin 148 otomobil ve hafif ticari araç satıldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk dört ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 68,7 artışla 204 bin 839, hafif ticari araç satışları da yüzde 88,1 yükselişle 55 bin 309 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde pazarın yüzde 85,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 113 bin 499 adetle yüzde 55,4 ve B segmenti otomobiller 60 bin 725 adetle yüzde 29,6 pay aldı.

- 1600cc altındaki otomobil satışlarının payı yüzde 90,9 oldu

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,9 payla yine Sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,1 payla SUV, yüzde payla da hatchback (HB) otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre bakıldığında ise benzinli otomobil satışları yüzde 64,2, dizel otomobil satışları yüzde 23,6, hibrit otomobil satışları yüzde 7,4 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 4,6 pay aldı. Yılın ilk 4 ayında 444 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre de 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 62,1 artarak yüzde 90,9 paya sahip olurken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 4,8'lik artışla yüzde 1,2 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 158,8 artarak yüzde 0,3 pay aldı.

Türkiye hafif ticari araç pazarında yılın ilk 4 ayında en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 77,2 payla van olurken, bu gövde tipini yüzde 12,1 ile kamyonet ve yüzde 6,7 ile pickup izledi.
Anadolu Ajansı
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