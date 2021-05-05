40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi
Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Kovid-19 aşı programına tanımlandığını duyurdu.
|05 Mayıs 2021 01:22
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TBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
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