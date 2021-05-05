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İnsan Hakları Eylem Planı için 'Takip Kurulu' kuruldu

İnsan Hakları Eylem Planı uygulama süreci ile ilgili Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu kuruldu
 05 Mayıs 2021 07:37
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İnsan Hakları Eylem Planı için 'Takip Kurulu' kuruldu

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla İnsan Hakları Eylem Planı İzleme, Raporlama ve Değerlendirme Sürecine ilişkin genelge yayımlandı.

Genelgede, bütün bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, sekreteryası Adalet Bakanlığı'nca yürütülecek olan İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulduğu belirtildi.

Gül tarafından ayrıca ilgili tüm kurum ve kuruluşlara da eylem planının izleme, raporlama ve değerlendirme sürecine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Eylem Planı'ndaki faaliyetlerden sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak uygulamaya ilişkin sonuç raporlarının 4 aylık dönemlerde Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi istendi.

Yazıda, bu raporlar ile hazırlanacak Yıllık Uygulama Raporu'nun İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun onayına sunulacağı aktarıldı.

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