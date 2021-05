Ticaret Bakanlığında eşi özelde çalışanların eş durumu tayinleri zorlaştırıldı

Ticaret Bakanlığının yer değiştirme yönetmeliği 11 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Genel çerçeve yönetmelik olarak bilinen "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik"in 14. maddesinde, Kamu personeli olmayan eşten dolayı nakil istenebilmesi için, eşin talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sigorta priminin olması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak, Ticaret Bakanlığının yayımlanan yeni yer değiştirme yönetmeliğinde, eşi özel sektörde çalışanların nakil durumu zorlaştırılmıştır. Yönetmeliğin 10/ç beninde, Kamu personeli olmayan eşin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde 1440 gün sigorta priminin olması şartı getirilmiştir.

İşte yönetmeliğin 10. maddesine ilgili fıkrası:

(4) Aile birliği mazereti kapsamında;

a) Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerin yer değiştirme suretiyle atanmaları, Kurulca belirlenen esaslara göre daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere yapılabilir. Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan eşin yer değiştirme suretiyle atanması unvan üstünlüğüne bağlı olmaksızın yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin durumuna göre değerlendirilir.

b) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere personelin atanması suretiyle yer değiştirme yapılabilir.

c) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere personelin atanması suretiyle yer değiştirme yapılabilir.

ç) Kamu personeli olmayan eşin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde 1440 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değiştirmesi eşinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.