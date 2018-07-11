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Anasayfa \ 2018 \ 703 sayılı KHK ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle yapılan düzenlemeler

703 sayılı KHK ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle yapılan düzenlemeler

 
14:16
11 Temmuz 2018
Uzman ve uzman yardımcılarına soruşturma yetkisi verildi, harcırahları müfetişlerle eşitlendi703 sayılı KHK'da yapılan düzenlemeye göre, merkez teşkilatındaki uzmanlara teftiş, soruşturma ve inceleme yetkisi verildi.
 
 
09:49
11 Temmuz 2018
Diyanet'teki 4+2 düzenlemesi kimleri kapsıyor?Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat kanununa eklenen 4+2 yıl çalışma süresi daha önce göreve başlayan sözleşmeli personeli kapsamıyor.
 
 
00:02
11 Temmuz 2018
Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?Yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Bakanlık merkez teşkilatlarında şube müdürlüğü ve şeflik kadroları olmayacak
 
 
22:49
10 Temmuz 2018
Başbakanlıktaki 113 taşeron şoför için özel düzenleme yapıldı24 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe konulan Kanunda yer alan %70 işçilik maliyeti sınırlaması, Başbakanlıkta görev yapan 113 şoför için kaldırıldı.
 
 
22:17
10 Temmuz 2018
Emekli olacak TRT personeline yüzde 30-50 oranında fazladan ikramiye703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeye göre, 65 yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalanların emekliliği talep etmesi halinde, emekli ikramiyesi yüzde 30 fazla ödenecektir.
 
 
20:35
10 Temmuz 2018
Sağlık Bakanlığı kararnamesinde yapılan hata!Yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Sağlık Bakanlığı teşkilatında şuan yer almayan Genel Sekreter unvanı da yer aldı.
 
 
20:06
10 Temmuz 2018
Valiliğe meslek dışından atama yapılabilecekYayımlanan 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Valiliğe meslek mensupları dışından atama yapılabilecek
 
 
17:20
10 Temmuz 2018
Teşkilatı kaldırılan ve yerine yeni bir düzenleme konmayan kurumlar hakkında hangi hüküm uygulanacak?703 sayılı KHK ile teşkilatına dair tüm hükümleri yürürlükten kaldırılan ancak bugün itibariyle de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle teşkilatı düzenlenmeyen kurumlar faaliyetlerine devam edecek
 
 
16:16
10 Temmuz 2018
Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasaydı DPB havuzuna düşecektiBaşbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay eğer Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasaydı, 703 sayılı KHK hükmü uyarınca, Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderilecekti.
 
 
16:02
10 Temmuz 2018
657 sayılı Kanunun 68/B bendi neden kaldırılmadı?Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle üst yönetim kadrolarına atanmak için gerekli süreler 5 yıla indirilmesine rağmen, 657 sayılı Kanunun 68/B bendi kaldırılmadı
 
 
14:58
10 Temmuz 2018
Devlet Personel Başkanlığı'nın neden kapatıldığı belli değil!2 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle bir çok görev verilen Devlet Personel Başkanlığının neden kapatıldığı anlaşılamadı.
 
 
14:21
10 Temmuz 2018
Kurumlararası geçici görevlendirme usullüleri yeniden düzenlendiKamu kurumlararası geçici görevlendirmelere ilişkin düzenlemeler bütünüyle yenilendi.
 
 
12:46
10 Temmuz 2018
Yerel yönetimler Çevre Bakanlığı'na bağlandıCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı belirlendi. Buna göre, mahalli idareler ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenecek
 
 
12:19
10 Temmuz 2018
Kalkınma Ajansları Sanayi Bakanlığı'na bağlandıDaha önce Kalkınma Bakanlığına bağlı olan Kalkınma Ajansları, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre artık Sanayi Bakanlığına bağlı olacak.
 
 
10:04
10 Temmuz 2018
703 sayılı KHK ile Bakan müşavirlikleri yeniden düzenlendi9 Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile Bakan müşavirlikleri yeniden düzenlendi
 
 
09:58
10 Temmuz 2018
1 Nolu kararnameyle, 16 Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden belirlendi1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 16 Bakanlığın teşkilat yapısı düzenlendi.
 
 
09:15
10 Temmuz 2018
Üst kademe yöneticiliğine atama usülleri belirlendiÜst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.
 
 
09:00
10 Temmuz 2018
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın703 sayılı KHK ile 233 maddede düzenleme yapıldı.
 
 
09:00
10 Temmuz 2018
TODAİE yüksek lisans sınavını kazananlar ne olacak?TODAİE, 703 sayılı KHK ile kapatıldı ancak yüksek lisans sınavına giren adaylar için KHK'da özel bir düzenleme yer almadı
 
 
09:00
10 Temmuz 2018
Bakanlık müfettiş yardımcıları için yabancı dil şartı olmayacak703 sayılı KHK'da yapılan düzenlemeye göre, Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla, kamu kurumlarında müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer ile müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, denetçi yardımcısı, aktüer yardımcısı ve stajyer kontrolör istihdam edilebilecek.
 
 
08:30
10 Temmuz 2018
İdari hakim olabilme şartlarında değişiklik703 sayılı KHK ile idari hakim olabilme şartlarında değişikliğe gidildi.
 
 
06:25
10 Temmuz 2018
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı KararnamesiCumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
 
 
02:26
10 Temmuz 2018
Rektör olabilmek için 3 yıl profesör olarak çalışma şartı kaldırıldı703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme çerçevesinde Rektör atama yetkisi tamamen Cumhurbaşkanına verildi. Rektör olabilmek için profesör olarak üç yıl görev yapma şartı da yasadan kaldırıldı.
 
 
02:06
10 Temmuz 2018
DSİ Teşkilat Kanununun bir çok maddesi yürürlükten kaldırıldı703 sayılı KHK ile 6200 sayılı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun bir çok maddesi yürürlükten kaldırıldı.
 
 
00:28
10 Temmuz 2018
MEB Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldı652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldı
 
 
21:19
09 Temmuz 2018
Gençlik müdürü kadrolarına atama yapılacak703 sayılı KHK'da yer alan hükme göre, Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Yurt Müdürü ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarına, bir defaya mahsus olmak üzere atama yapılacak
 
 
19:53
09 Temmuz 2018
Yürürlükten kaldırılan 21 teşkilat kanunu703 sayılı KHK ile 21 teşkilat kanunu yürürlükten kaldırıldı.
 
 
19:45
09 Temmuz 2018
Atama usulünü düzenleyen 2451 sayılı Kanun kaldırıldıÜst düzey kadrolara nasıl atama yapılacağını düzenleyen 2451 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıldı.
 
 
19:17
09 Temmuz 2018
En yüksek Devlet memurunun kim olduğu belli olduTüm maaş katsayısı işlemlerinde atıfta bulunulan Başbakanlık müsteşarı ifadesi "En yüksek Devlet memuru" olarak değişti.
 
 
19:05
09 Temmuz 2018
Vergi müfettişlerine, 3 yıl süreyle, görev yasağıGörevinden ayrılan vergi müfettişleri, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamayacak
 
 
09 Temmuz 2018 18:51
TETAŞ EÜAŞ bünyesine dahil edildi
Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), EÜAŞ bünyesinde birleştirildi.
 
 
18:50
09 Temmuz 2018
Başbakanlık personeli diğer kurumlara dağıtılacak703 sayılı KHK ile Başbakanlık kapatıldı. Kurum personeli diğer kurumlara atanacak
 
 
18:06
09 Temmuz 2018
OHAL Komisyonu da Cumhurbaşkanlığına bağlandı703 sayılı KHK ile Başbakanlık kaldırıldığı için, OHAL Komisyonu da Cumhurbaşkanlığına bağlandı.
 
 
18:05
09 Temmuz 2018
Türkiye Adalet Akademisi ile TODAİE kapatıldı703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kapatıldı
 
 
17:49
09 Temmuz 2018
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldıYeni sistemde, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu olmadığı için, 657 sayılı Kanunun 55. maddesinde teknik düzenlemeler yapıldı.
 
 
17:33
09 Temmuz 2018
4 yılını dolduran üst kurul başkan ve üyelerinin görevi sona erdiYayımlanan 703 sayılı KHK'ya, 8 adet üst kurulda, başkan ve üyelerin görev süreleri için düzenleme yapıldı
 
 
17:22
09 Temmuz 2018
Tüm müsteşar kadroları kaldırıldı. Müsteşarın görevini Bakan yardımcısı yürütecek703 sayılı KHK'nın geçici 32. maddesine göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valisi kadroları iptal edilmiştir.
 
 
17:14
09 Temmuz 2018
Daire başkanı ve altı kadrolar, üst kademe yöneticisi sayılmayacak703 sayılı KHK'ya göre, daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadroları, üst kademe yöneticisi sayılmayacak.
 
 
16:49
09 Temmuz 2018
Diyanet, sınav görevlisine ücret ödeyecekDiyanet İşleri Başkanlığı, MEB de olduğu gibi, sınavlarda görev alacak personele ücret ödeyecek
 
 
16:37
09 Temmuz 2018
Diyanet'in alacağı sözleşmeli personele de 4+2 şartı getirildiDiyanet İşleri Başkanlığı da, MEB gibi, sözleşmeli statüde alacağa personele 4 yıl hizmet şartı, daha sonra da 2 yıl kadrolu olarak çalışma şartı getirdi.
 
 
16:27
09 Temmuz 2018
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldıAralarında Devlet Personel Başkanlığının da olduğu 4 kamu kurumu kapatıldı
 
 
16:16
09 Temmuz 2018
112'ye asılsız ihbara para cezasıAnayasa değişikliğine uyum kapsamındaki 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak
 
 
16:02
09 Temmuz 2018
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildiResmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK'ya göre, Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
 
 
15:28
09 Temmuz 2018
703 sayılı KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildiCumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin yeni bir KHK yayımlandı. Teşkilat kanunları lağvedildi
 
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