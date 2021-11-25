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Kadına şiddetin nedeni anlık öfke

Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Maalesef bu konuda ülke olarak karnemiz zayıf. Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerinin yüzde 80'inin nedeninin kontrol edilemeyen öfke olduğunu söyleyen Prof. Oğuz Polat, "Diğer ülkelerde bu oran yüzde 30'larda. Öfke kontrolü ve empatiyi öğrenmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 25 Kasım 2021 06:15
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Kadına şiddetin nedeni anlık öfke

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Ülkemizde kadınlara yönelik şiddet vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye'deki cinayetlerin yüzde 80'inin öfke patlamasıyla yaşandığına dikkat çeken Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASUMA) Müdürü Prof. Dr. Oğuz Polat, "Diğer ülkelerde öfke cinayetlerinin oranı yüzde 30'dan fazla değil. Türkiye'de ise durum çok farklı. Öfke kontrolü ve empatiyi öğrenmemiz gerekiyor. Her şeyi kişiselleştirmek tepkiyle sonuçlanıyor. Tüm bunlar birleşince daha yoğun şiddet yaşayan bir ülke haline geliyoruz" dedi.

CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

"Şiddet yaşayan kişi yasal yollara başvurduğunda, verilen ceza caydırıcı değilse, suça karşı caydırıcılık da ortadan kalkıyor." diyen Polat, "Silah edinmek de zorlaştırılmalı. Silah fabrikalarının 4 yıllık siparişleri bloke durumda. Yeterince önlem almazsak çok hızlı, mutsuz bir toplum olmaya doğru yol alacağız" ifadelerini kullandı.

ÖZELLİKLE YÜZÜME TÜKÜRÜRDÜ

Uzun yıllar eşinden sözlü ve fiziki şiddet gören D.E. "Eşim öfkelendiğinde gözü hiçbir şey görmüyordu. Kaç kez dayak yediğimi, yerlerde sürüklendiğimi hatırlamıyorum. Ben tükürükten tiksinirim, bunu bildiği için özellikle yüzüme tükürürdü" dedi.

SÖZÜNÜ DİNLEMİYORSA DÖV!

D.E, "Öyle çok şiddet gördüm ki kolum kırıldı, bacağım çatladı. Aileme, 'sözümü dinlemiyor' diyordu, ailem de 'dinlemiyorsa hakkındır döv' diyordu. En sonunda kadın sığınma evine kaçtım" diye konuştu.

LÜTFEN SUSMAYIN!

  • Uzun yıllar eşinden şiddet gören D.E, şiddet mağduru kadınlara, "Ne kadar susarsanız, değişen bir şey olmuyor. Aksine sustuğunuz için oluyor. İnsana vurmak veya insanı öldürmek neden bu kadar kolaylaştı anlamıyorum, lütfen susmayın..." diyerek seslendi.

138 bin olaya müdahale edildi

Kadına şiddetin önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilen akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) üzerinden gelen 138 bin şiddet ihbarına anında müdahale edildi. İçişleri Bakanlığınca 2018'de hayata geçirilen KADES, bugüne kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın tarafından cep telefonuna indirildi.

Uygulama üzerinden gerçekleşen 242 bin 473 ihbara anında müdahale edilirken, ihbarların 138 bininin gerçek acil durumlar için yapıldığı tespit edildi. Bugüne kadar 764 kişiye elektronik kelepçe takılarak, takibi gerçekleştirildi. Şu an 272 kişiye aktif izleme yapılırken, elektronik kelepçe uygulaması ile takip edilen hiçbir olayda şiddet görülmedi.

Aybike Eroğlu

#kadına şiddet# anlık öfke
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