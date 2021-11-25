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MB Başkanı Kavcıoğlu, bankacılarla buluştu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul'da Bankalar Birliği ile görüşmek için birliğin merkezine giriş yaptı. Kritik toplantı başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Kasım 2021 17:42
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MB Başkanı Kavcıoğlu, bankacılarla buluştu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme Kurumu ve Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Bankalar Birliği'ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye CEO'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katılıyor.

Toplantı basına kapalı olarak saat 17.15'te başladı.

Türk lirası ve döviz kuruyla ilgili yaşanan son gelişmeler mercek altına alınacak. Merkez Bankası yönetimi Bankalar Birliği üyeleriyle birlikte yol haritasını değerlendirecek.

Merkez Bankası'ndan daha önce yapılan açıklamada döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden uzak fiyat oluşumlarının gözlemlendiği ifade edilmişti.

#Merkez Bankası# Şahap Kavcıoğlu# İstanbul# Bankalar Birliği
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