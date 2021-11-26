Apple açıkladı: İşte yeni iPhone fiyatları

Salı günü yaşanan kur dalgalanması sebebiyle Apple Türkiye, tüm ürünlerinin satışını kısa süreliğine durdurma kararı aldı.

Pek çok kullanıcı, şirketin ülkemizde sattığı ürünlerin zamlanacağını, bu sebeple satışların bekletildiğini ileri sürdü.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Apple, bu gece sessiz sedasız fiyatları güncelledi.

Apple Türkiye'nin satışları birkaç gündür durdurmasıyla beraber pek çok perakende satış sitesinde iPhone fiyatları ciddi oranda arttı.

Telefonlar adeta karaborsaya düşerek 40 bin TL'ye kadar astronomik rakamları gördü. Sosyal medyada, telefonların yeni fiyatları hakkında pek çok tahmin ortaya atıldı. Ancak nihayet resmi olarak yeni fiyatlandırmaları gördük. Ayrıca şirket, ürünleri tekrardan satışa çıkardı.

İşte yeni iPhone fiyatları!

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde yayınlanan listelendirmeye göre iPhone 13 serisi başlangıç fiyatı itibariyle 13 bin 999 TL'den başlayacak. Şirketin piyasadaki tüm telefonları, aşağıdaki güncel fiyatlarla kullanıcılara sunulacak:

iPhone 13 mini (128 GB): 13 bin 999 TL

iPhone 13 mini (256 GB): 15 bin 999 TL

iPhone 13 mini (512 GB): 17 bin 999 TL

iPhone 13 (128 GB): 14 bin 999 TL

iPhone 13 (256 GB): 16 bin 199 TL

iPhone 13 (512 GB): 18 bin 599 TL

iPhone 13 Pro (128 GB): 19 bin 999 TL

iPhone 13 Pro (256 GB): 21 bin 199 TL

iPhone 13 Pro (512 GB): 23 bin 599 TL

iPhone 13 Pro (1 TB): 25 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (128 GB): 22 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (256 GB): 24 bin 199 TL

iPhone 13 Pro Max (512 GB): 26 bin 599 TL

iPhone 13 Pro Max (1 TB): 28 bin 999 TL

Elbette güncellenen telefon fiyatları yalnızca iPhone 13 serisiyle sınırlı değildi.

Zamlar, iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone SE modellerine de vurdu. İşte o fiyatlar:

iPhone 12 mini (64 GB): 12 bin 999 TL

iPhone 12 mini (128 GB): 13 bin 599 TL

iPhone 12 mini (256 GB): 14 bin 799 TL

iPhone 12 (64 GB): 13 bin 999 TL

iPhone 12 (128 GB): 14 bin 599 TL

iPhone 12 (256 GB): 15 bin 799 TL

iPhone 11 (64 GB): 10 bin 99 TL

iPhone 11 (128 GB): 11 bin 599 TL

iPhone SE (64 GB): 7 bin 499 TL

iPhone SE (128 GB): 8 bin 99 TL

Yeni Mac fiyatları belli oldu

iPhone fiyatlarında zam beklendiği gibi, Mac modellerinde de kur nedeniyle yeni fiyatlandırmalar bekleniyordu. Tahmin edildiği gibi de oldu. İşte Mac cihazlarının güncel fiyatları:

13 inç MacBook Air (256 GB): 13 bin 499 TL

13 inç MacBook Air (512 GB): 16 bin 749 TL

13 inç Macbook Pro (256 GB): 17 bin 499 TL

13 inç Macbook Pro (512 GB): 20 bin 99 TL

M1 Pro işlemcili 14 inç Macbook Pro (512 GB): 28 bin 999 TL

M1 Pro işlemcili 14 inç Macbook Pro (1 TB): 35 bin 499 TL

M1 Pro işlemcili 16 inç Yeni Macbook Pro (512 GB): 35 bin 499 TL

M1 Pro işlemcili 16 inç Yeni Macbook Pro (1 TB): 38 bin 99 TL

M1 Max işlemcili 16 inç Yeni Macbook Pro (1 TB): 48 bin 499 TL

24 inç iMac (256 GB, 8 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU): 17 bin 999 TL

24 inç iMac (256 GB, 8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU): 20 bin 599 TL

24 inç iMac (512 GB, 8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU): 23 bin 199 TL

3.1 GHz 6 çekirdekli 10. nesil Intel Core i5 işlemci iMac (256 GB): 23 bin 999 TL

3.3 GHz 6 çekirdekli 10. nesil Intel Core i5 işlemci iMac (512 GB): 26 bin 599 TL

3.8 GHz 8 çekirdekli 10. nesil Intel Core i7 işlemci iMac (512 GB): 30 bin 499 TL

Mac mini (256 GB): 9 bin 499 TL

Mac mini (512 GB): 12 bin 99 TL

Mac Pro kule tipi kasa: 79 bin 999 TL

Mac Pro raf tipi kasa: 86 bin 499 TL

Pro Display XDR (standart cam): 51 bin 649 TL

Pro Display XDR (nano-texture cam): 65 bin 569 TL

Kaynak:shiftdelete.net