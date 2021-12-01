Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

6 parti işe alımlarda yazılı sınavın esas alınması konusunda birleşti
6 parti işe alımlarda yazılı sınavın esas alınması konusunda birleşti
Hiperaktif Kredi, uygun kredi fırsatları konusunda, kişilere danışmanlık sağlıyor.
Hiperaktif Kredi, uygun kredi fırsatları konusunda, kişilere danışmanlık sağlıyor.
Şura önerileri MEB'e ulaştı: Mülakat kaldırılsın
Şura önerileri MEB'e ulaştı: Mülakat kaldırılsın
Erdoğan konuşurken dolar kuru 14'e yaklaşıp geri döndü
Erdoğan konuşurken dolar kuru 14'e yaklaşıp geri döndü
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
MEB, Eğitim Sen üyesi 21 öğretmeni ihraç etti
MEB, Eğitim Sen üyesi 21 öğretmeni ihraç etti
Erdoğan: Zengini zengin yapan model faizciliktir
Erdoğan: Zengini zengin yapan model faizciliktir
Yıldırım: Bakanlar Kurulu'nda e-Devlet'e karşı çıkanlar vardı
Yıldırım: Bakanlar Kurulu'nda e-Devlet'e karşı çıkanlar vardı
AK Parti ile CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü
AK Parti ile CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türk dünyası askeri jeopolitiğinde 'SİHA' faktörü
Türk dünyası askeri jeopolitiğinde 'SİHA' faktörü
MSB Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçları açıklandı
MSB Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçları açıklandı
Banka kredileri kripto varlık alımı için kullanılamayacak
Banka kredileri kripto varlık alımı için kullanılamayacak
Bakanlık darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak
Bakanlık darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak
Gram altın 750 TL'yi geçti
Gram altın 750 TL'yi geçti
Meteoroloji'den 5 ile 'turuncu' 6 ile 'sarı' uyarı
Meteoroloji'den 5 ile 'turuncu' 6 ile 'sarı' uyarı
MEB eski Bakanı Hüseyin Çelik'ten ses getirecek açıklamalar!
MEB eski Bakanı Hüseyin Çelik'ten ses getirecek açıklamalar!
Kız kaçırdı, devamsızlıktan işten atıldı
Kız kaçırdı, devamsızlıktan işten atıldı
İcra Müdürünün de yargılandığı zimmet davasında sanıklara ceza yağdı
İcra Müdürünün de yargılandığı zimmet davasında sanıklara ceza yağdı
Motorine 44 kuruş indirim yapıldı
Motorine 44 kuruş indirim yapıldı
Manisa'da da köpek dehşeti! 8 yaşındaki Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı
Manisa'da da köpek dehşeti! 8 yaşındaki Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı
Meclis tarafından seçilecek kamu denetçisi ne kadar maaş alacak?
Meclis tarafından seçilecek kamu denetçisi ne kadar maaş alacak?
TBMM'de 3 kamu denetçisi adayı belirlendi
TBMM'de 3 kamu denetçisi adayı belirlendi
Memur-Sen, memurların alım gücü için 3 ayrı teklifte bulundu
Memur-Sen, memurların alım gücü için 3 ayrı teklifte bulundu
MEB'den kadınlara 'it' diyen müdürle ilgili açıklama
MEB'den kadınlara 'it' diyen müdürle ilgili açıklama
Konya-Ankara karayolunda kum fırtınası: 30 araç birbirine girdi
Konya-Ankara karayolunda kum fırtınası: 30 araç birbirine girdi
Merkez Bankası'nda Piyasa Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı
Merkez Bankası'nda Piyasa Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı
THY seferlerine fırtına engeli
THY seferlerine fırtına engeli
Bakan Lütfi Elvan: Vatandaşlarımız müsterih olsun
Bakan Lütfi Elvan: Vatandaşlarımız müsterih olsun
TSK'de 2021'de 3 bin 608 personel FETÖ'den ihraç edildi
TSK'de 2021'de 3 bin 608 personel FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede kurul çalışmaları tamamlandı
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede kurul çalışmaları tamamlandı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay 2. Dairesi, Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, 6 düzenlemeyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 01 Aralık 2021 00:02
Yazdır
Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay 2. Dairesi 11 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğiyle ilgili davayı karara bağladı.

Danıştay heyeti oybirliğiyle, kamu personeli olmayan eş için getirilen son 5 yılda 1440 gün prim ödeme şartı, mazeret öncelik sırası, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi kadrolar arasında bulunan bir üst göreve atamada bölge zorunluluğu ve geçici görevlendirmelerle ilgili hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı bu karara karşı 7 gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvuracaktır.

Danıştay kararı şu şekildedir:

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği fıkralar aşağıda koyu olarak gösterilmiştir:

Mazeret grupları
MADDE 10 - (1) Can güvenliği mazereti kapsamında;
a) Personelin can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin, bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir.
b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personel, aynı hizmet bölgesi içindeki başka hizmet birimine atanabilir.

(2) Engellilik mazereti kapsamında;
a) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda kendisi için "kısmi bağımlı engelli birey", eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ile anne ve babası için "tam bağımlı engelli birey" olduğu belirtilenler yer değiştirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebinde bulunabilir.
b) Bu kapsamdaki talepler, standart kadro sayısı ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır.
c) Personelin, kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değiştirme suretiyle atanma talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, personelin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.
ç) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, engellilik durumunun devam ettiğine ilişkin eğitim ve araştırma hastanesi, şehir veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu talep edilebilir.
d) Engellilik durumu ortadan kalkan personel hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

(3) Sağlık mazereti kapsamında;
a) Kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak koordinasyon doğrultusunda hastalığın tedavisine uygun hizmet ihtiyacının bulunduğu bir hizmet birimine Kurulca atanırlar.
b) Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordinasyon neticesinde 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan hizmet birimlerine atanamayacak durumda olanlar, daha önce 2 nci hizmet bölgesinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlamış olsalar bile yeniden 2 nci hizmet bölgesine atanırlar ve atandıkları hizmet biriminin zorunlu hizmet süresi kadar çalışırlar.

(4) Aile birliği mazereti kapsamında;
a) Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerin yer değiştirme suretiyle atanmaları, Kurulca belirlenen esaslara göre daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere yapılabilir. Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan eşin yer değiştirme suretiyle atanması unvan üstünlüğüne bağlı olmaksızın yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin durumuna göre değerlendirilir.
b) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere personelin atanması suretiyle yer değiştirme yapılabilir.
c) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere personelin atanması suretiyle yer değiştirme yapılabilir.
ç) Kamu personeli olmayan eşin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde 1440 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değiştirmesi eşinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.

(5) Mazeretlerin değerlendirilmesinde; can güvenliği, engellilik, sağlık ve aile birliği öncelik sırası esas alınır.

(6) Mazeretlere dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde personel; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet birimine, bu şekilde mazeretin karşılanamaması veya görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet birimine atanabilir.

(7) Mazeret durumu ortadan kalkan personel hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

(8) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan ve zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personelin, aile birliği mazeret haline dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için Ek-1'de yer alan cetvelde belirlenen 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlaması gerekir.

(9) Engellilik mazeret hali hariç olmak üzere mazeret hallerine dayanarak Ek-1'de yer alan cetvelde belirlenen 1 inci hizmet bölgesindeki bir hizmet birimine atanan personelin, atanmış olduğu hizmet biriminde kalabileceği azami süre on beş yıldır.

Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 12 - (1) 10/6/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde taşra teşkilatında yer değiştirme suretiyle atamaya tabi kadrolar arasında bulunan bir üst göreve veya eşdeğer bir başka idari göreve atanmaya hak kazananlar, Ek-1'de yer alan cetveldeki 2 nci veya 3 üncü hizmet bölgelerinden birine atanır.

Geçici görevlendirmeler
MADDE 15 - ..

KAPAT [X]

(3) Bakanlıkça, hizmet birimlerinden merkez teşkilatına yapılacak geçici görevlendirmeler, faaliyeti durdurulan hizmet birimlerinden yapılacak geçici görevlendirmeler, hizmet içi eğitim, kurs, staj, konferans, seminer ve toplantılar nedeniyle yapılan geçici görevlendirmeler ile müdür ve üstü kadrolara yapılacak geçici görevlendirmeler süre sınırlamasına tabi değildir. Bu kapsamda yapılacak geçici görevlendirmeler birinci fıkrada belirtilen süre hesabında dikkate alınmaz.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
#Ticaret Bakanlığı# yer değiştirme yönetmeliği
Mahkeme, uzman ebe/hemşirelik engeline 'dur' dedi
Mahkeme, uzman ebe/hemşirelik engeline 'dur' dedi
Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu'nun ölümüne ilişkin davada karar
Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu'nun ölümüne ilişkin davada karar
İcra Müdürünün de yargılandığı zimmet davasında sanıklara ceza yağdı
İcra Müdürünün de yargılandığı zimmet davasında sanıklara ceza yağdı
İdare mahkemesi, haftada 2 kez PCR zorunluluğunu iptal etti
İdare mahkemesi, haftada 2 kez PCR zorunluluğunu iptal etti
Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi
Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi
AYM'den 'ortak velayet' kararı... Aile hayatına saygı hakkı ihlal edildi
AYM'den 'ortak velayet' kararı... Aile hayatına saygı hakkı ihlal edildi

Bu Habere Tepkiniz

Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay 2. Dairesi, Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, 6 düzenlemeyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlıkçılara sevindirici haberler vereceğiz

Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlıkçılara sevindirici haberler vereceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." dedi
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Teknisyen pozisyonu için ön lisans mezunu olma şartı kondu

Teknisyen pozisyonu için ön lisans mezunu olma şartı kondu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli personel alımında teknisyen pozisyonuna tekniker düzeyinde mezuniyet şartıyla ilana çıktı!
Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi

Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi

İzmir'de 2018 yılında görev yerine gitmek için karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş'in Kırşehir'de yaşayan ailesi, 3 yıldır süren hukuk mücadelesini bugün kazandı. Polis Memuru Buket Keleş, İş Mahkemesi tarafından şehit sayıldı.
MEB'den 'iki yıla bir kademe için' açıklama

MEB'den 'iki yıla bir kademe için' açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer zorunlu hizmet bölgesinde görev yapan Bakanlık personelinin kademe sorunlarıyla ilgili sorusuna cevap verdi.
Unvan değişikliğinde sağlık personelini ilgilendiren 4 soru 4 cevap

Unvan değişikliğinde sağlık personelini ilgilendiren 4 soru 4 cevap

Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı. Ataması çıkan personelin tercih ettiği yerde göreve başlaması gerekmektedir. Unvan değişikliği atamalarında sağlık personelinin sıkça sorduğu 4 soruyu cevaplıyoruz.
Jandarma'da 4 il şark bölgesine alındı

Jandarma'da 4 il şark bölgesine alındı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş olarak görev yapan personel için Adıyaman, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin illeri sıralı hizmet bölgesine (şark) alındı.
Üniversitelerde katılımcı yönetim uygulamaları ya da yönetimin tekelleşmesi!

Üniversitelerde katılımcı yönetim uygulamaları ya da yönetimin tekelleşmesi!

Ülkemizdeki mevcut kamu kurumları açısından bakıldığında yükseköğretim kurumları, katılımcı yönetimin butik uygulamalarına (mevzuat açısından) çokça rastlanan bir yapıdadır.
Adalet Bakanlığı personelini kapsayan 4 düzenleme yürürlüğe girdi

Adalet Bakanlığı personelini kapsayan 4 düzenleme yürürlüğe girdi

Resmi Gazetede yayımlanan 7343 sayılı Kanununda, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapıldı. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak
9 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

9 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından Düzce, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da da lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
Kadıköy'de şüpheli kişi öldü, polis görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de şüpheli kişi öldü, polis görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden biri yakalandı. Gözaltına alınmamak için direndiği belirtilen E.Ç. yaşanan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 10 Aralık 2021.
Masumlar Apartmanı için beklenmeyen karar!

Masumlar Apartmanı için beklenmeyen karar!

TRT'de yeni bölümü bu akşam yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı için kanal yönetiminden flaş karar... Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm yayın saatiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.