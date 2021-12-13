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Yıldırım: Parti olarak fikrimiz, daha az yasak, daha çok kanunlara uygun faaliyet

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, parti olarak artık sosyal medya iletişimini çok daha yoğun şekilde kullanmaları gerektiğini belirterek, "Bu kadar milyonlarca üyesi olan bir partinin herhangi bir konu hakkında paylaşımlarının on binlerle, yüz binlerle değil, milyonlarla ifade edilir hale gelmesi lazım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 13:43
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Yıldırım: Parti olarak fikrimiz, daha az yasak, daha çok kanunlara uygun faaliyet

Yıldırım, parti genel merkezinde, 81 ilin katılımıyla düzenlenen AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanları Eğitim Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti iktidarının, yollar, havalimanları, hastaneler ve okullarla hatırlandığını belirten Yıldırım, iletişim alanında yaptıkları ancak görülmeyen, yaşayarak faydalarının hissedileceği hizmetlerinin de bulunduğunu söyledi. Binali Yıldırım, "Geniş bant hızlı internet yoktu, bugün geniş bant internet kullanımı neredeyse nüfusun yüzde 80'i yüzde 90'ınını bulmuş vaziyette. Bunun yanı sıra fiber ağımız 80 bin kilometreden, 445 bin kilometreye çıktı." diye konuştu.

Siyasette iletişim yollarının değiştiğini vurgulayan Yıldırım, "Bugün artık iletişimde anlık etkileşim var, siz bir şey söylüyorsunuz anında sizin o söylediğinizin karşısında binlerce insan konumlanıyor, size cevap veriyor veya sizin sözünüzü destekleyen on binlerce ve yüz binlerce cevap oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, hem sosyal medyayı etkin şekilde kullanacaklarına hem de etik değerleri aşındırmayacaklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Çünkü, bir insan veya on insan kazanalım derken bin insanı kaybetmek, onların hakkını gasbetmek veya onları mağdur etmek gibi bir konumda olamayız, bizim siyaset anlayışımıza bu sığmaz. Yapanlar bizim bu hassasiyetimizi gözetmiyorlar, basıyorlar yalanı, çünkü hepimiz biliyoruz ki sosyal medyada ilk atışı yapan kazanıyor. Siz arkasından istediğiniz kadar cevap verin, paylaşım yapın hiçbir faydası yok. Çünkü iş saniyelerle oluyor, düzeltme hak getire, düzeltmenin oluşturacağı etki ile ilk paylaşımın arasındaki etki, uçurum, çok büyük fark var, ilk akılda kalan neyse onunla gidiyor."

Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti'nin yenilikçi bir parti olduğunu, sosyal medyayı ilk önce kullanan partilerin başında geldiğini belirterek, "Ama bundan sonraki süreçte hedefimiz 2023 ve 2024, bunlar görünen hedeflerimiz, artık bu sosyal medya iletişimini çok daha yoğun şekilde kullanmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin 13-14 milyona yakın üyesi bulunduğunu bildiren Yıldırım, "Eğer dikkate alınır, anında buna katılım sağlanırsa bizden daha büyük etkileyici sosyal ağ olamaz. Düşünün, 'on bin beğeni aldım' diyen havalara zıplıyor. Bu kadar milyonlarca üyesi olan bir partinin herhangi bir konu hakkında paylaşımlarının on binlerle, yüz binlerle değil, milyonlarla ifade edilir hale gelmesi lazım. Bu mümkün mü, mümkün, yeter ki bu ağı ve bu ortak bilinci geliştirelim." dedi.

Yıldırım, sosyal medya firmalarının birçoğunun Türkiye'de ofis açtıklarını veya temsilci tayin ettiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şimdi artık muhataplık problemimiz yok ama parti olarak fikrimiz, daha az yasak, daha çok kanunlara uygun faaliyet. Çünkü yasakta ne diyorsunuz, '4 saat içerisinde bunu kaldıracak.' Kaldırsa ne olur kaldırmasa ne olur, 4 saatte zaten vurup geçiyor, hasar her türlü tahribatı yapmış oluyor, bir faydası da yok. Hem yasaklamış oluyorsunuz hem de bir faydası yok. Onun yerine küresel bir konvansiyonla, sosyal medyanın etik değerlerinin oluşması gerekiyor. Aslında bununla ilgili bir çalışma var biz buraya da tarafız, Avrupa Parlamentosunun bir konvansiyonu var biz de taraf olduk."

Binali Yıldırım, interneti ve sosyal medya ağlarını sonuna kadar kullanmaları gerektiğini belirterek, "Geleneksel medya ile yüzde 60 nüfusa erişebilir misiniz, 6 milyon 200 bin genç kardeşimiz oy kullanacak ve bunlarla yüz yüze iletişimin ne kadarını başarabilirsiniz. Mitinglerde ne kadar onlara hitap edebilirsiniz? Bunlar elbette sosyal medya üzerinden paylaşımlarla gerçekleşecek konular." diye konuştu.

-"Tanıtım ve Medya Başkanlığı en önemli birim haline geldi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını, AK Parti'nin bu seçimde de bugüne kadarki başarısını elde edeceğini söyledi.

Dağ, parti içinde çok önemli görev yürüten Tanıtım ve Medya Başkanlığının, son dönemde, kampanya ve propaganda yöntemlerinin değişmesi nedeniyle en önemli birim haline geldiğini aktardı.

Partililerin bu hassasiyetin farkında olduklarını ifade eden Hamza Dağ, "Neredeyse 540 güne yakın bir süreç kaldı. Bu 540 güne yakın süreci her anı her dakikası her saniyesini partimizin başarısı, liderimizin başarısını daha öteye götürmek için nasıl harcarım diye düşünerek yola devam edeceğinizden hiç şüphem yok." diye konuştu.

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Programa, Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcıları Yasin Bölükbaşı ve Ömer Arvas ile Konya Milletvekili Selman Özboyacı da katıldı.

İki gün sürecek programda, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ders verecek.

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#AK Parti Genel Başkanvekili# Ankara#Binali Yıldırım
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