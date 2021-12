Yargının yükü hafifleyecek...Arabuluculuk benzeri yeni sistem geliyor

Vatandaşın kamu idareleri ile mahkemelik olduğu konular ve uyuşmazlıkların yargı yoluna gitmeden çözülebilmesi için yeni bir sulh mekanizması oluşturulacak. Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı taslak, vatandaş ile devletin mahkemelik olmadan, uzun yargılama süreçlerine gerek kalmadan, uyuşmazlıkların sulh sistemi ile çözülmesini hedefliyor. İdare ile vatandaş, sulh masasında anlaşırsa, vatandaşın talebi karşılanırsa, ortaya çıkan karar iki tarafı da bağlayacak. Sulh aşamasında çözülemeyen uyuşmazlıklar için ise yargı yolu yine açık olacak.

Taslak ile ilgili bilgi veren AK Parti'nin hukukçuları "Hukuk usulü muhakemelerinde sulh var. Şimdi yapılmak istenen, bu sistemin idari yargıda da kurulması. Çünkü idari yargıda sulh yok. İdare ile vatandaşın yargı yoluna başvurmadan barışması, uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlanıyor. İdarenin işlemleri sebebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda yargıya gitmeden önce kurulacak sulh mekanizması ile çözülmesi demek. Mesela, idarenin bir tasarrufu sebebiyle yargı yoluna gidilmiş ve idare davayı kaybetmiş. Benzer konularda dava açılırsa idarenin kaybedeceği yüksek ihtimal görülüyorsa, bunun için tekrar yargıya gitmenin anlamı yok. Vatandaş ile idare sulh yapabilecek" dedi.

BİNLERCE DAVA VAR

İdare ile vatandaş arasında, özellikle idarenin uygulamaları sebebiyle on binlerce dava olduğuna dikkat çeken AK Parti kaynakları, bu durumun yargının yükünü de artırdığını hatırlattı. AK Parti hukukçuları, getirilecek yeni sistemle her idarenin bünyesinde bir sulh komisyonu kurulacağını kaydederek "Mesela Karayolları Genel Müdürlüğü ile kamulaştırma veya haksız işgalden vatandaşla aralarında yürüyen binlerce dava var. Yeni sistemle, vatandaş dava yoluna başvurmadan önce bu sulh komisyonlarına gidecek. İdare, vatandaşla anlaşma yollarını arayacak. Her iki taraf da anlaşırsa iş bitecek. Sulh komisyonunda alınan karar tarafları bağlayacak" diye konuştu.

Öte yandan Adalet Bakanlığı idari sulh sistemi ile ilgili altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Taslakla ilgili hazırlıklarda son aşamaya gelinirken Adalet Bakanlığı tarafından bütün bakanlıklara bir yazı yazılarak adli ve idari yargıda devam eden dava sayılarının bildirilmesi istendi.

ARA BULUCULUK SİSTEMİ GİBİ...

AK Parti kaynakları, geçmişte uygulamaya giren ara buluculuk sistemini hatırlatarak yeni oluşturulacak sulh sisteminin de benzer bir yapıda olacağını söyledi. Parti kurmayları "İdare ile vatandaş arasında veya idare ile bir başka idare arasında on binlerce dava olduğu söyleniyor. Biz yakın zamanda, ara buluculuk sistemi getirdik. Tüketici, ticari ve iş davaları gibi konular önce ara buluculuğa gidiyor. Zorunlu aşama olarak. Bakıyorsunuz, birçok konu ara buluculukta çözülüyor. Yargının yükünü de aldı bu sistem, başarılı oldu. Sonuçlarına bakıyorsunuz, ara buluculuğa intikal eden konuların yüzde 80'i yargı yoluna gerek kalmadan çözülüyor. Şimdi idare ile vatandaş arasında kurulacak başka bir ara mekanizma ile yıllarca süren dava süreçleri yerine, vatandaşın mağduriyeti kısa sürede giderilecek" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU