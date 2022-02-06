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Polislik özlemini her gün gittiği karakolda gideriyor

İzmir'de "spina bifida" hastalığı nedeniyle bedensel engelli doğan Hüseyin Biber, özlemini duyduğu polislik mesleğini yaşamak ve hayran olduğu polislerle zaman geçirmek için her gün tekerlekli sandalyesiyle polis merkezine gidiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Şubat 2022 14:11
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Küçük yaştan itibaren polis olmak isteyen ancak engeli nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen 25 yaşındaki Hüseyin Biber, 3 yıl önce dönemin İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'la tanıştı.

Aşkın'ın hediye ettiği üniformayla 1 saat sembolik nöbet tutan Biber, içindeki polis olma özlemi daha da artınca üniformasını giyip polis merkezlerini ziyaret etmeye başladı.

Her gün üniformasını giyerek Kantar Polis Merkezine giden Biber, gün boyu polislerle vakit geçiriyor.

"Burası benim ailem gibi"

Hüseyin Biber, polis olma hayalini bilen bir arkadaşı aracığıyla Hüseyin Aşkın ile tanıştığını, onun verdiği desteği unutamadığını anlattı.

Çocukluk hayali olan polisliği yaşamak istediğini, karakollarda kendisini polis gibi hayal ettiğini belirten Biber, şunları söyledi:

"Hava şartları iyiyse sabah evden çıkıyorum. Önce İl Emniyet Müdürlüğünün önündeki nöbetçi abilerimizi ziyaret ediyorum. Oradan devriye atan ekiplerimizle görüşüyorum. Sonra sahil yolu üzerinden Kantar karakoluna geliyorum. Burası benim ailem gibi. Ailemin bana gösterdiği sevgiyi saygıyı burada da görüyorum.

Hayalim polis olmaktı ama fiziki durumumdan dolayı belirli şartları tamamlayamadığım için polis olamadım. Vatan sağ olsun. Bana asla 'niye bunu yapıyorsun?' demediler, beni kendi içlerine kabul ettiler. Kendimi polis memuru olarak görüyorum."

Biber, kendisine polis merkezlerinde gösterilen ilgi nedeniyle İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye de teşekkür etti.

''Bir gün gelmese ararız''

Kantar Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan Komiser Yardımcısı Ertan Ünlüyalvaç da her gün polis merkezine gelen Hüseyin Biber'i artık karakolun bir üyesi gibi gördüklerini söyledi.

Ünlüyalvaç, "Bir gün gelmese ararız. Hüseyin buraya geldiği zaman çayımızı içeriz, sohbetimizi ederiz. Hüseyin'in bir sıkıntısı ya da ihtiyacı varsa onu gidermeye çalışırız" dedi.

"Hüseyin'in içindeki aşk farklı bir aşk"

Ünlüyalvaç, Biber'in kalbinin vatan sevgisiyle dolu olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

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"Polisi seven, emniyeti seven, vatanını seven insanla çok karşılaştık ama Hüseyin'in içindeki farklı bir aşk. Hüseyin, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan belki daha fazla telsiz kodlarına hakim. Hangi bölgenin kodu nedir, hangi ekip hangi kodu kullanır iyi bilir. Çünkü sürekli bizim içimizde. Bize karşı beslediği sevgi bizim için de karşılıklı. Biz de ona karşı aynı sevgiyi besliyoruz."

Kantar Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan Polis Memuru Özlem Kızıltepe ise "Hüseyin kardeşimiz bizimle gülüp bizimle ağlıyor. Ben 2 yıldır meslekteyim bazı durumlarda benden bile daha çok bilgiye sahip diyebilirim." dedi.

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