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Bakanlık: Hayvan Pazarı Kapanışı Rutin Salgın Tedbiri

Bakanlık, hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılmasının bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik teknik bir uygulama olduğunu belirtti. Yapay et üretiminin ise Türkiye'de ruhsatlandırılmış veya desteklenen bir faaliyet olmadığı vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 13:22, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 13:23
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Bakanlık: Hayvan Pazarı Kapanışı Rutin Salgın Tedbiri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılmasının, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan rutin ve teknik bir yöntem olduğu vurgulanmıştır. Son günlerde sosyal medyada dolaşan, hayvan pazarlarının bilinçli şekilde kapatıldığı ve bu uygulamanın "yapay et üretiminin önünü açmak" amacı taşıdığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, şap hastalığının bu doğrultuda "bahane edildiği" iddialarının da gerçeği yansıtmadığı ifade edilmiştir.

Paylaşımda, hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılması uygulamasının yalnızca Türkiye'de değil, birçok ülkede uluslararası hayvan sağlığı normları doğrultusunda düzenli olarak uygulandığı ve ilk kez yapılmadığı hatırlatılmıştır. 2023 yılında SAT-2 tipi şap virüsünün tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tüm hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğu ve hayvan pazarlarının topluca kapatıldığı, bu uygulamanın hastalığın yayılımını önlemek için alınan en güçlü önlemlerden biri olduğu vurgulanmıştır.

İddialar Gerçek Dışı

Tedbir yöntemlerinin yapay et üretimi ile ilişkilendirilmesinin gerçek dışı olduğu belirtilmiş, Bakanlık tarafından bu alanda herhangi bir mevzuat düzenlemesi, izin, altyapı hazırlığı ya da teşvik olmadığı açıkça ifade edilmiştir. Ayrıca, Paris İklim Anlaşması veya İklim Kanunu ile de hiçbir ilgisi bulunmadığı vurgulanmıştır.

Hayvancılık Sektörüne Destek

Bakanlık gündeminde, hayvancılık sektörüne ve üreticilere zarar verecek herhangi bir politika ya da uygulamanın yer almadığı, aksine yerli üretimin desteklenmesi, hayvansal üretim güvenliğinin artırılması ve halkın sağlıklı gıdaya erişiminin teminat altına alınmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

  • Resmi bilgi ve açıklamalar, yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kanallarından yapılmaktadır.
  • Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu kaynakların esas alınması önem taşımaktadır.
  • Tüm uygulamalarda bilimsel veriler, saha analizleri ve kamu yararı gözetilmekte; üreticilerin, sektör paydaşlarının ve tüketicilerin hakları korunmaktadır.


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