Antalya'da hortum, fırtına ve sağanak hasara yol açtı

Antalya'da gece saatlerinde etkili olan hortum, fırtına ve sağanak hasarlara yol açtı.

Serik ilçesinin Çandır Mahallesi'nde çıkan hortum Merkez Cami'nin minaresini yıktı. Minarenin üzerine düştüğü cami müezzini Emin Uygun'un evinde hasar oluştu.

Ailesiyle evde bulundukları sırada bir uğultu ve ses duyduklarını belirten Uygun, "Evin tavanı indi kalktı. Minarenin göçtüğünü anladım, hemen çocuklarımı alıp evden uzaklaştım. Herhangi bir can kaybı, yaralı yok. Sadece evde hasar meydana geldi. Minare komple indi. Yarısı yerde yarısı evin üzerinde halen tehlike devam ediyor. Ev her an göçebilir." dedi.

Serik Belediyesi Meclis Üyesi Ergüven Yılmaz ise saat 22.00 sıralarında şiddetli bir yağmur ve fırtına yaşandığını söyledi.

Camiye yakın bir yerde oturduğunu belirten Yılmaz, "Minarenin yıkıldığını duyduk. Dışarıya çıktığımda minare yerinde yoktu. Daha sonra mahallemizi aracımla dolaştım. Bazı evlerin ve seraların yıkıldığını gördüm. Büyük bir afet atlattık. Can kaybı olmaması bizi mutlu etti ama çok hasar var." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ali İhsan Nacak de "Aşağıdan bir hortum geldi bir anda evi yerle bir etti. Evi daha yeni yaptırmıştık. İçinde oturan yoktu. Ev tamamen harabeye döndü. Seralarda zarar var." ifadelerini kullandı.

Sağanak ve fırtınanın da yaşamı olumsuz etkilediği bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, zarar gören alanları gezerek incelemelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Mustafa Çömezoğlu, AA muhabirine, saha çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "İlk belirlemelere göre, 50'ye yakın üreticimizin 110 dekara yakın serasında zarar meydana geldi. Kesin tespit için alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bölgemizde daha çok domates, biber, patlıcan ve salatalık üretimi yapılan seralarda zararlar oldu." bilgisini verdi.

Aksu ilçesinde seralar zarar gördü

Aksu ilçesinde hortum ve fırtına nedeniyle bazı mahallelerindeki seralarda hasarlar oluştu. Yağıştan etkilenen mahallelerdeki bazı evlerde su baskınları yaşandı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri zarar gören yerlerde hasar tespit çalışması yapmaya başladı.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AA muhabirine, hortum ve fırtınadan en fazla Kurşunlu Mahallesi'nin etkilendiğini söyledi.

Özellikle Yörükler mevkisindeki seralarda ciddi hasarların meydana geldiğini aktaran Şahin, bazı mahallelerde elektrik tellerinin koptuğunu, ağaçların devrildiğini belirtti.

Karaöz Mahallesi'nde de şiddetli yağış olumsuzluklara yol açtığını anlatan Şahin, "Ortaköy Camisi'nde ve bazı evlerde su baskınları yaşandı. Geceden itibaren ekiplerimizle sahadayız, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çok şükür can kaybımız yok, maddi hasarlarımız var." diye konuştu.

Şahin, vatandaşların mağdur olmaması için tüm kamu kurumları ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

- Alanya'da bir öğrenci yaralandı

Alanya ilçesinde çıkan hortum ve fırtına seralarda ve bir okulda zarara neden oldu, okulun yurdunda kalan öğrenci hafif yaralandı.

Türkler Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan hortum Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi'nde hasara yol açtı. Kırılan camlar ve çatıdan düşen kiremitler nedeniyle okulun yurt bölümünde kalan bir öğrenci hafif yaralandı.

Türkler, Yeniköy, Elikesik ve Konaklı mahallelerinde ise seralar ve bahçeler zarar gördü.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, AA muhabirine, fırtına ve hortumun özellikle ilçenin batı bölgesinde etkili olduğunu söyledi.

Bölgede inceleme yaptıklarını aktaran Göktepe, üreticilerin bahçe ve seralarında hasar tespit çalışmalarına başladıklarını aktardı.