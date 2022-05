MEB ile TED arasında kütüphanelerin zenginleştirilmesi protokolü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl sonu itibarıyla okullardaki kitap sayısını 100 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Planlamalar çok iyi gidiyor, bu hedefe çok rahat ulaşacağız, ulaştığımız zaman öğrenci başına kitap sayısını 7'ye çıkarmış olacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Eğitim Derneği (TED) arasında, okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun imzaladığı protokol kapsamında, Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi çerçevesinde tespit edilen yaklaşık bin 500 okula, 150 bin kitap gönderilecek.

Bakan Özer, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıl 26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak için önemli adım attıklarını ve 18 milyon öğrenciye eğitim veren tüm okullarda kütüphane olması amacıyla yeni bir çalışma başlattıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda, "kütüphanesiz okul kalmayacak" programını başlattıklarını aktaran Özer, "2 aylık sürede 57 bin 108 okul ve 855 bin dersliğin olduğu devasa eğitim sisteminde bu başarılabilir mi?" şeklinde ifadelerle karşılaştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bir tempoyla iki ay gibi kısa sürede, 16 bin 361 kütüphaneyi yaptık ve 2021 sonu itibarıyla bu ülkede aktif okullarımızda kütüphanesi olmayan hiçbir okul kalmadı. Sadece kütüphaneleri yapmadık, aynı zamanda okullardaki kitap sayısını da artırmak için devasa bir çalışma başlattık. 26 Ekim'de bu süreci başlattığımız zaman okul öncesinden liseye kadar tüm okullarda 28 milyon kitap vardı, şu an itibarıyla tüm okullarımızdaki kitap sayısı 60 milyon. Temel eğitimde 40 milyon kitabı olan eğitim sistemimiz var. Bu o kadar değerli ki... 26 Ekim'de bu süreç başlarken öğrenci başına 1,3 kitap düşerken şu anda 3,3 kitap düşüyor. 2022 sonu itibarıyla hedefimiz okullarımızda 100 milyon kitaba erişebilmek. Planlamalar çok iyi gidiyor, bu hedefe çok rahat ulaşacağız, ulaştığımız zaman, 1,3 olan öğrenci başına kitap sayısını 7'ye çıkarmış olacağız. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz, sadece akademik olarak değil, kültür, sanat, sosyal becerilerle de sürekli güçlenen, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek tam yetenekli, tam insan olma yolunda ilerleyen insanlar olsunlar."

Bakan Özer, 94 yıldan bu yana ülkede eğitimin kalitesini artırma ve milli bir duruş sergileme noktasında büyük emek sarf eden TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu'na veliler, öğretmenler ve öğrenciler adına şükranlarını sundu.

Antalya'daki bir toplantıda, özel öğretim kurumları ile eğitimde fırsat eşitliğini artırma sürecinin aktif bileşeni olmaları yönünde bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Özer, "Özel öğretim kurumlarını, Milli Eğitim Bakanlığının ayrı bir sistemi olarak değil, bizim mütemmim bir cüzümüz olarak değerlendiriyoruz ve birlikte bu ülkenin gençlerini yetiştirmek, gelecekte iddia sahibi insanlar olması için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesine TED'in çok hızlı bir şekilde girdiğini ve süreci nihayetlendirdiğini belirten Özer, "100 kitap setinden oluşan ve 1500 okulu kapsayan böylesine anlamlı iş birliğini son noktasına getirdiler. Böylece 150 bin kitabı okullarımıza göndereceğiz. Ülke için bu kadar önemli olan projede paydaş oldukları için en içten şükranlarımı sunuyorum." dedi.

- "Bize sunulan o okul imkanları olmasaydı bugün buralarda olamazdık"

Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının son 20 yılda çok önemli başarı elde ettiğini ve okullaşma oranlarının OECD ülkelerinin seviyesine ulaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Artık bizim odaklanmamız gereken şey, eğitimin kalitesinin sürekli iyileştirmek, PISA'da 15 yaş grubundaki öğrenci başarı izlemesindeki yeterlilik seviyelerinde olduğu gibi alt yeterlik seviyelerinden öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar üst yeterlik seviyelerine çıkarmak ve bunu dengeli bir şekilde yapmak. Bölgelerden ve okullardan bağımsız şekilde bu iyiye doğru yolculuğu, bu ülkenin tüm çocuklarına tattırabilmek, herkesin o imkandan eşit bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak. Aslında bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de en güçlü olduğu noktadır.

Hepimiz geçmişimize bakalım ve bize sunulan o okul imkanları olmasaydı bugün buralarda olamazdık. Çoğumuz köy okullarında okuduk, çoğumuzun hayatına dokunan idealist bir öğretmen oldu. Onun için mümkün olduğu kadar tüm imkanlarımızı seferber ederek tüm eğitim camiamızla birlikte el ele vererek ülkemizin tüm müktesabatını kullanarak tüm çocuklara, çok daha iyi eğitim imkanını kazandırmamız gerekiyor ve bunu yapabilecek güçteyiz."

Kütüphanelerin önemine işaret eden Özer, "Belki köy okuluna gönderilecek bir kitap bir öğrencinin hayatını değiştirecek. Aynen kelebek etkisi gibi. Biz istiyoruz ki okullardaki kütüphaneler okulun kalbi olsun, çocuklarımız orada kitapla temas etsinler, vakit geçirsinler. Sadece yükseköğretime gittikleri zaman büyük kütüphanelerle tanışmasınlar, ilkokul, ortaokul seviyesinde okuyarak, düşünerek süreçleri, gelişimlerini sağlasınlar." diye konuştu.

TED'in ev sahipliğinde, hafta sonu dijital obezite temalı uluslararası bir konferans düzenleneceğini aktaran Özer, özellikle dijitalleşmenin yönlendirmeli bağımlılığa doğru evrilmeye başladığını belirterek, "Bu kütüphaneler de bir şekilde öğrencilerin düşünme, odaklanmayla ilgili internetin veya diğer dijital platformların yol açtığı dikkat dağınıklığının toparlanması için de çok önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitimde el ele verildiğinde çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığının altını çizerek, sözlerini, "Ama eğitim, herhangi bir kesimin tasarrufunda olan söz söyleme hakkı olan da bir alan değildir. Tüm vatandaşların geleceğini etkilediği için her kesimin ortaklaşa bir araya gelebildiği müşterek bir mutabakat alanıdır, onun için eğitim alanında iş birlikleri ülkemizin geleceğine atılan en önemli ilmeklerden bir tanesidir." diye tamamladı.

- "Kütüphanelere katkıda bulunmak, TED ailesi için bir onurdur"

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi başladığında Bakan Özer'e "Bizim de çorbada tuzumuz olabilir mi" diye başvuruda bulunduğunu belirterek, "Kendisine teşekkür ediyorum ki bu milletin çocuklarının okudukları okullara hizmet etmek için bize bir kapı açtılar." dedi.

Pehlivanoğlu, 21. yüzyılda gitgide insan olmaktan uzaklaşıp makinelerin esiri, dijitalleşmenin kölesi olan bir süreç içinde yaşandığını belirterek, "Onun için dezavantajlı okullarımıza her şeyin üstünde önem vermek zorundayız. TED olarak devletimizin bize verdiği her göreve hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz okuyacak her çocuğumuzun eline aldığı kitaptan öğreneceği ile ufkunu genişletecek her çocuğumuzun bu ülkenin geleceği için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Özellikle dezavantajlı okullarımızın kütüphanelerine katkıda bulunmak, TED ailesi için bir onurdur." diye konuştu.

MEB ile TED arasında okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesine yönelik protokol kapsamında, Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi çerçevesinde tespit edilen yaklaşık bin 500 okula kitap setleri gönderilecek.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 50 kitap ve çocuk edebiyatından 50 seçkin eserden oluşan 100 kitaplık setler; Erzincan, Erzurum, Kars, Sivas, Yozgat, Bitlis, Iğdır, Kırıkkale, Ağrı, Muş, Van, Bingöl, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya ve Ardahan olmak üzere 16 ildeki okullara ulaştırılmak üzere haziran ayında il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.