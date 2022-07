Her konuda ters düşen partiler maaşta anlaştı

TBMM'de kabul edilen ek bütçe teklifinde cumhurbaşkanı ödeneğinin artırılması, bu kapsamda emekli milletvekillerinin maaşlarında da yaklaşık yüzde 40 oranında artış yapılması öngörülmüştü. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili emekli maaşlarının yanı sıra, eski cumhurbaşkanları, eski meclis başkanları ve eski başbakanların maaşlarının da endeksli olduğu cumhurbaşkanı ödeneğindeki bu artışın, CHP'den gelen eleştiriler üzerine geri çekilmesini istemişti. Meclis Genel Kurulunda ek bütçeden bu düzenleme çıkarılınca milletvekilli emekli maaşlarındaki artış da geri çekilmiş oldu. Bunun üzerine, AK Parti grup yönetimi uzun zamandır kriz konusu olan milletvekili emekli maaşları üzerindeki tartışmaların bitirilmesi için, farklı bir formül geliştirdi ve konu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna taşındı.

MUHALEFET SESSİZ KALDI

Komisyonda memura ek gösterge getiren "Torba Teklif''in görüşmeleri sırasında, milletvekili emekli maaşlarının yanı sıra, eski meclis başkanları, eski başbakanlar ve eski bakanların aylıkları, cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan çıkarıldı. Bu aylıkların memur maaş katsayısına bağlanmasına yönelik önerge kabul edildi. Önerge ile TBMM başkanları ve başbakan emekli aylıkları 126000 gösterge; emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıkları 115225 gösterge üzerinden ödenecek. Böylece mevcut memur maaş katsayısına göre eski meclis başkanları ve eski başbakanların emekli aylıkları 29 bin liraya, eski bakan ve emekli milletvekillerinin maaşları ise 18 bin liradan 27 bin liraya yükselecek. Bu artışlar 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihe kadar eski meclis başkanları, eski başbakanlar ve emekli milletvekilleri zamsız maaş alacaklar. Mevcut milletvekillerinin maaşı ise Temmuz ayında artarak 40 bin liradan 56 bin liraya yükselecek. Bu arada iktidar ile hemen hemen her konuda ters düşen ve getirilen her düzenlemeye itiraz eden muhalefet partilerinin, 'Maaş artışlarını içeren' önergede sessiz kalması dikkat çekti. Komisyonda hem iktidar hem de muhalefet milletvekilleri önerge üzerinde söz almadı. Bir dakikalık süre içinde maaş artışlarını içeren önerge okunup oylandı.

TERÖRİST SEVGİLİSİ HDP'LİYE DE JEST

Öte yandan, terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan ve PKK kampları ile irtibatı olduğu gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel ile polise tokat atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in de, görevdeki diğer milletvekilleri gibi aylık maaşları Temmuz'da 56 bin liraya yükselecek. Meclis bugün çalışmalarını tamamlayıp 1 Ekim'e kadar tatile gireceği için, Güzel'e ilgili sürecin en erken ekim ayına kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.