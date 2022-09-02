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Erdoğan: İstanbul 2023 seçimlerinin lokomotifi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi, 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Eylül 2022 21:10
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Erdoğan: İstanbul 2023 seçimlerinin lokomotifi olacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Sevgili İstanbullular, sevgili AK Partililer, değerli dava ve yol arkadaşlarım, teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, kıymetli hanım kardeşlerim, gözümüzün nuru sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladı.

Bugün İstanbul'un bir başka güzel olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sizinle bu şehir bir başka güzel. Rabb'ime, bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları nasip ettiği için ne kadar hamdetsem azdır. Gönüllerimizi bu güzel atmosferde buluşturan İstanbul İl Başkanlığımızı, il başkanımız ve ekibini canıgönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binlerce yıldır insanlığın göz bebeği bu şehri 6 asır önce bize armağan eden ecdadı rahmetle yad ediyoruz. Dün 2023 hedeflerimizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adamıştık. Bugün 2053 vizyonumuzu İstanbul'un fethinin 600. yılına adıyoruz. Yarın evlatlarımız bir adım sonraki hedeflerini Malazgirt Zaferi'nin bininci yıl dönümü olan 2071'e adayacaklar. İşte millet olmak budur. İşte devlet olmak budur. İşte büyük olmak, güçlü olmak, cihanşümul olmak budur. Uzunca bir süredir bizi işte bu ruhtan, bu maziden, bu şuurdan koparmak için çalıştılar. Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa hepsini de getirip gençlerimize dayattılar. Bölgemizde ne kadar gerilim ve çatışma konusu varsa hepsini de getirip milletimize dayattılar. Herkes kalkınma, hak, özgürlük, büyüme, medeniyet yolunda ilerlerken, bize hep bölünmeyi, parçalanmayı, küçülmeyi, geri kalmayı, vesayeti, darbeleri dayattılar. Maalesef bu sebeple, evet Milli Mücadelemizi zafere ulaştırdık, evet yeni devletimizi kurduk, evet özgürlüğümüzü tekrar kazandık ama siyasi, ekonomik, askeri, sosyal olarak ulaşmamız gereken noktanın hep gerisinde kaldık. Gerisinde bırakıldık."

Ülkenin ve milletin bu makus talihini yenmek için başlatılan girişimlerde kimi zaman idam sehpalarında, kimi zaman vesayetin oyunlarının dehlizlerinde akamete uğradıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin ülkemize en büyük hizmeti işte bu makus talihi bir daha geri gelmemek üzere yenmiş olmasıdır. Gençler, artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede darbe dönemlerinin yeniden açılması eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede geri kalmışlığın bir kader gibi kabullenilmesi eskisinden çok daha zordur. Çünkü biz milletimizle birlikte ülkemize, Allah'a hamdolsun, çağ atlattık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

"Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi." ifadesini kullanan Erdoğan, bu ligin zirvesinde mücadele vermeye talip olduklarını, milletle paylaşılan vizyon, hedef ve programların bu amaca yönelik olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için diyoruz ki AK Parti, Türkiye'nin sadece dününün, sadece bugününün değil, yarınının da partisidir. Türkiye'yi ve Türk milletini bugün sahip olduğu kalkınma ve demokrasi standartlarına biz çıkardık. Ülkemizin bugün karşı karşıya bulunduğu sıkıntıları çözecek birikime, dirayete, programa, kararlılığa yine biz sahibiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edecek olan da yine biziz. İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır. İl teşkilatımızın geçtiğimiz ay sonunda başlattığı 'Yüz Yüze 100 gün' kampanyasını 2023 şahlanışının ilk işareti olarak görüyorum." diye konuştu.

Konuşmasına bir süre ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda seslendirilen ve AK Parti İl Başkanlığının "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasında sanatçı Orhan Gencebay'ın "Mevsim Bahar Olunca" eserinden uyarlanan "İstanbul Kalbimizsin" şarkısına eşlik etti.

Şarkının bitiminde, "Evet, milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca İstanbul gerçekten çok güzel." ifadesini kullanan Erdoğan, sanatçı Orhan Gencebay'a teşekkür etti.

Parti teşkilatına çalışmalarında başarı dileyen Erdoğan, İslam dünyası ve Türkiye olarak merhamet ve ahlak üzerine kurulu medeniyetin liderliği nerede kaybolmuşsa orada arayacaklarını, bulacaklarını ve tekrar yükselteceklerini vurguladı.

- "85 milyon vatandaşımızın her biri bu ülkenin birinci sınıf ferdidir"

Bir süredir dünyanın dört bir yanında Müslümanların üzerinde oyunlar oynandığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Irak'ı bu şekilde 2 milyon insanın kanı üzerinde böldüler. Tekrar bölünmenin eşiğine getirdiler. Suriye'yi bu şekilde 1 milyon insanın kanı üzerinde böldüler, parçaladılar. Hala aynı oyunlara devam ediyorlar. Yemen'den Arakan'a, Türkistan'dan Balkanlar'a, Filistin'den Afganistan'a aynı amaçla farklı görünümlü oyunlar sahneleniyor. Ülkemizde de Sünni-Alevi, Türk-Kürt, ensar-muhacir fitnesi üzerinden benzer senaryolar sahnelenmeye çalışılıyor. Biz geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle inanç, köken, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin ülkedeki herkesin hak ve özgürlüklerini garanti altına alan bir demokratik hukuk devleti kurduk. Hamdolsun, bugün 85 milyon vatandaşımızın her biri bu ülkenin birinci sınıf ferdidir. Ülkemizde yaşayan her birey tüm haklardan, özgürlüklerden, imkanlardan, fırsatlardan yararlanma imkanına sahiptir."

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Eksikliklerin bulunduğuna ve bazı aksaklıkların yaşanabildiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama bizim bu eksikleri tamamlama, bu aksaklıkları giderme irademiz hepsinden daha üstündür, daha güçlüdür. Buna rağmen her kesim gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimize yönelik tahrikler de eksik olmuyor. Muharrem ayı vesilesiyle önce Ankara'da Hüseyin Gazi Vakfı Dergahı'nda, ardından Hacıbektaş'ta Hazreti Hünkar'ın huzurunda birlik, beraberlik, kardeşlik çağrılarımızı tekrarladık. Bu çağrılarda samimiyiz. 'La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar' yani Ali gibi yiğit, zülfikar gibi kılıç olmaz diyorsak her türlü farklılığı bir kenara bırakarak inancımıza, kültürümüze, değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yıllarca Alevi Bektaşi kardeşlerimizi istismar ederek, siyaset, sanat, ticaret yapan kimi isimlerin bu gelişmeler karşısında gerçek yüzlerini ortaya sermelerinden aslında memnuniyet de duyuyoruz. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Kardeşlerim, Allahsız Alevilik olmaz, Muhammedsiz Alevilik olmaz, Alisiz Alevilik olmaz, dinsiz, imansız, amelsiz sadece ve sadece sapkın zevklerin üzerine bina edilmiş Alevilik de olmaz, Müslümanlık da olmaz, Türklük de olmaz, Kürtlük de hatta insanlık da olmaz. Her kim aksini iddia ediyorsa, kim bilir hangi karanlık mihraktan besleniyordur. Kim bilir hangi kirli hesapla hareket ediyordur, kim bilir hangi yabancı istihbarat teşkilatına çalışıyordur."

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elbette her gönülde bir aslan yatar. Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan, kendini ilgilendirir. Topladığı 6'lı masanın etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7. ortağın hesabı kendini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8. ortak FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hadsiz ve hudutsuz bir şekilde yüce Yaradan'a, Hazreti Peygamber'e, manevi ve milli kırmızı çizgilere tecavüz eden herkesin ayağını denk alması gerektiğini söyledi.

Aksi takdirde bunların hiçbirini milletin de tarihin de affetmeyeceğini, eğer konunun hukuki bir yönü varsa yargının da affetmeyeceğini belirten Erdoğan, hasbi ve harbi bir şekilde milleti tüm fertleriyle kucaklayarak, Türkiye'yi büyütme, güçlendirme ve zenginleştirme mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Şu anda kişi başına milli gelirin 9 bin 500 dolara dayandığına işaret eden Erdoğan, "Hani ne oldu? Ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olacak. Tıpkı 20 yılda olduğu gibi 2023 seçimlerine kadar da önümüze getirilecek her oyunu boşa çıkarmaya, her tuzağı bozmaya, her senaryoyu yırtıp atmaya kararlıyız. Türkiye'nin ihtiyacı budur. Milletimizin ihtiyacı budur. Bölgemizin ihtiyacı budur. Dünyanın ihtiyacı budur. AK Parti kadroları olarak, işte böyle hayati bir misyonu üstlendiğimizin bilinciyle hareket etmeli, her adımımızı buna göre atmalı, her sözümüzü buna göre söylemeli, her faaliyetimizi buna göre yürütmeliyiz. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, mahalle ve sandık temsilcileriyle gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak için bundan daha önemli ne sebep olabilir?" diye konuştu.

Ana kademeye, "Seçim gününe kadar kazanmadık gönül bırakmayarak, sandıkta rekor kıracak bir netice elde etmeye hazır mıyız?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Hazırız." yanıtı üzerine, "Bu ses bana az geldi." diyerek soruyu tekrarladı. Ana kademenin daha yüksek sesle "Hazırız" yanıtı sonrası Erdoğan, "Güzel" cevabını verdi.

Erdoğan, kadın kollarına da seslenerek, "Hanımlar maşallah ana kademeyi solladı. Seçim gününe kadar girmedik ev, dokunmadık gönül, almadık destek bırakmamaya hazır mıyız?" sorusunu sordu. "Hazırız" yanıtını alan Erdoğan, "Maşallah barekallah" diye karşılık verdi.

Gençlere de hitap eden Erdoğan, "Gençler. 'Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' Seçim gününe kadar çok çalışarak AK Parti bayrağını, İstanbul burçlarının en zirvesine, Ulubatlı gibi dikmeye hazır mıyız?" dedi. Gençlerden "Hazırız" yanıtını duyan Erdoğan, "Maşallah barekallah. Rabb'im hepinizi korusun, esirgesin, gayretinizi artırsın, yüreğinizi ferahlatsın, sevginizi güçlendirsin, coşkunuzu daim eylesin. Eğer gençlik görmek istiyorsanız buyurun burada işte. Birileri çıkıyor, diyor ki, 'AK Parti'deki gençlik nerede?' İşte burada." ifadelerini kullandı.

- "Hiçbir zaman milleti seçimden seçime hatırlayan bir kadro olmadık''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir zaman milleti seçimden seçime hatırlayan bir kadro olmadıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bizim için seçim çalışması, bir önceki seçim gününün ertesi sabahı başlar. Biliyorsunuz yeni yönetim sistemimizle birlikte genel seçimler cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği olarak iki ayaklı hale geldi. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının şahsım olduğunu, aylar öncesinden Cumhur İttifakı olarak milletimizle paylaştık. Buna karşılık, diğer ittifaklar ve partiler henüz herhangi bir cumhurbaşkanı adayı telaffuz edemediler. Yaşanan kavganın gürültüsü, girilen hesapların tozu dumanı, yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden hissediliyor, görülüyor. Milletin karşısına çıkartacak aday için bile bunca ayak oyunu, bunca dalavere alavere, bunca kolpa işine girdiler. Allah muhafaza bunların yönetime gelmeleri halinde ülkeyi nasıl bir felakete sürükleyebileceklerini düşünmek bile istemiyoruz. Hadi cumhurbaşkanı adaylarını bir kenara bıraktık. Ülkenin ve milletin geleceğine dair herhangi bir vizyon, herhangi bir program, herhangi bir projeleri de yok."

Kendilerinin, 2023 hedefleri, 2053 vizyonu, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası dediklerini, bunların her birinin altını nice programlarla, nice projelerle doldurduklarını söyleyen Erdoğan, "Halbuki elimizde asırlık eser ve hizmetlerden oluşan 20 yıllık müktesebatımız var. 'Dört dönüm bostan yan gel yat Osman' deyip bu eser ve hizmet mirasının ekmeğini yemekle iktifa edebilirdik. Ama böyle bir tembellik, böyle bir gaflet, böyle bir aymazlık bize yakışmaz. Bunun için ülkemize eser ve hizmet kazandırma mücadelemizi yavaşlatmak bir yana, daha da hızlandırıyoruz." dedi.

- "AK Parti'yi güçlü kılan vasıflarına sahip çıktığımız müddetçe karşımızda kimin olduğu çok önemli değil"

"Elbette her gönülde bir aslan yatar. Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan, kendini ilgilendirir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Topladığı 6'lı masanın etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7. ortağın hesabı kendini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8. ortak FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir. Masa projesinin, kim olduklarını az çok herkesin tahmin edeceği hatta alenen itiraf ettikleri üzere adresleri de belli olan asıl sahiplerinin hesapları da kendilerini ilgilendiriyor. Biz bunların hepsini takip ediyoruz ama hiçbirini kale almıyoruz."

AK Parti'nin, milletin kurduğu, iktidara getirdiği, verdiği destekle nice badireleri atlatmasını sağladığı, bunca eser ve hizmeti üretmesine fırsat verdiği bir parti olduğunu söyleyen Erdoğan, "AK Parti'yi güçlü kılan bu vasıflarına sahip çıktığımız müddetçe karşımızda kimin olduğu, önümüze hangi engelin konduğu çok önemli değildir." dedi.

- "Kazanacaksak kendi gayretimizle kazanacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında seçimi kazanmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Kazanacaksak kimseden medet ummadan, kimseden inayet beklemeden, kendi gayretimizle kazanacağız. Şuna inanacağız: 'Bütün tuzakların üzerinde bir tuzak vardır, o da Rabb'imizin tuzağıdır.' Biz buna inandık ve bununla yola devam ediyoruz. Sandıktan yine birinci parti olarak çıkacaksak bunu milletimizle olan muhabbetimizi daha da güçlendirerek gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yürütülen "Yüz Yüze 100 Gün" projesini, bu minvalde atılmış çok kıymetli bir adım olarak gördüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerden vitesi biraz daha yükseltmenizi, her gününüzü, her anınızı 2023'e odaklı bir şekilde, en güzel şekilde değerlendirmenizi istiyorum. İstanbul'da toplamda 98 milletvekili vardı. AK Parti olarak biz bunun 43'ünü aldık. CHP 28'ini aldı. İP 8'ini aldı. MHP 7'sini aldı. HDP 12'sini aldı. Şimdi bize bu rakam yetmez. Allah'ın izniyle sandıkları öyle bir patlatalım, öyle bir patlatalım ki inşallah İstanbul'da yarıdan fazlasını biz almakta kararlı mıyız? İnşallah bu kadro bunu başarmaya muktedirdir. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

Salonda bulunanlardan ayağa kalkmalarını isteyen Erdoğan, "Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıralım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

Yarın TEKNOFEST için Samsun'da olacağını, Samsun Teşkilatı'nın çok hareketli ve canlı olduğunu ifade eden Erdoğan, her gün TEKNOFEST'e 100-150 bin insanın geldiğini söyledi.

- Notlar

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri ve belediye başkanları ile partililer katıldı.

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan için özel olarak hazırlanan kısa film gösterildi.

Toplantının gerçekleştirildiği salona, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri ile Türk bayraklarının yanı sıra "AK Genç Daima Hazır, 2023 Zaferi Yürüyor", "Türkiye Barışa Köprüdür, Dünya 5'ten Büyüktür", "AK Genç İstanbul Sokaklarda Senle Büyüdü, Yağmurda Yürüdü, Sevdanın Gördü En Kralını Da" yazılı pankartlar asıldı.

AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2023'te yapılacak seçimin ertesi gününe ithafen hazırlanan gazete sayfasını takdim etti.

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