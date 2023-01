Erdoğan: EYT'yi yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Konuşmasına, vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, geçmiş yılbaşlarından farklı olarak bu yıl sadece yeni bir seneye girilmediğini, Cumhuriyet'in ilk asrının tamamlanıp, yeni yüzyılına girildiği kritik bir yıl dönümünün coşkusunun yaşandığını söyledi.

Her konuşmalarında, çalışmalarında, adımlarında heyecanla ifade ettikleri 2023'e kavuşulduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Mücadele'yi zafere ulaştırıp, 1000 yıllık vatanımız Anadolu'daki yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmamızın üzerinden geçen bir asırda acı, tatlı pek çok tecrübe edindik. Kimi dönemleri yaşanan zulümlerin, baskıların, acıların, dökülen gözyaşlarının burukluğuyla kimi dönemleri de güçlenen umutlarımızla, bilenen azmimizle, artan cesaretimizle hatırladık. Sadece 20 yılımızda yaşadıklarımız dahi vatanımızdaki 1000 yıllık, son devletimizdeki bir asırlık serencamımızın özeti gibidir. Biz de Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının müjdecisi 2023'ü Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla karşılamak için aylar öncesinden hazırlıklara başladık. Bilhassa son dönemde ülkemizin önünde, içeride ve dışarıda çözülmemiş hiçbir mesele bırakmama azmimizin gerisinde, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapma gayesi vardır. Her Kabine Toplantımızın yazılı olmayan ilk gündem maddesi, her faaliyetimizin adı konulmamış amacı, gönül ve zihin dünyamızın yegane meşgale konusu budur. Son Kabine Toplantımızdan bugüne gerçekleştirdiğimiz her çalışma da bu hedefe yöneliktir."

Erdoğan, geçen yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından 28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, "Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen, milyonlarca vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz." diye konuştu.

- "Daha büyük başarıların müjdesini vereceğiz"

TÜBA ve TÜBİTAK Ödül Törenleri vesilesiyle bilim insanlarıyla bir araya geldiklerini anımsatan Erdoğan, gençlerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığın ortak çalışmasıyla başlattıkları "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin ilk etabını 29 Aralık'ta hedefinin üzerinde bir gerçekleşmeyle tamamladıklarını söyledi.

Halen devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirerek, bu projeyi sürdürme kararı aldıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yılın son cuma gününde Türkiye İlahiyatlar Derneğinin gençlik buluşmasında ülkemizin dört bir yanından kardeşlerimizle hasbihal etme imkanı bulduk. Yeni yılın ilk iş gününü anlamına uygun şekilde 2022 ihracat rakamlarını açıkladığımız bir törenle karşıladık. Tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 254,2 milyar dolarlık başarı için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Son 20 yılda 7 kat arttırdığımız ihracatımızda geldiğimiz seviyeyi önemsiyor ama yeterli bulmuyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme hedefimize daha sıkı sarılacak, daha çok çalışacak, daha büyük başarıların müjdesini milletimize vereceğiz."

- "Devletimizin gücüne şahitlik ettik"

Sözleşmeliden kadroya geçenlerle yaptıkları buluşmada yeni yılın memur ve emekli maaş artışlarının ilk etabını açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, "Yüzde 25 olarak açıkladığımız bu artış içimize sinmediği için ilgili bakanlarımıza başka alanlardan fedakarlık yaparak, bu oranı artırma yönünde çalışmalarını süratle neticelendirme talimatı verdim." diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti Meclis Grubu Toplantısı'nda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a yükselttiklerinin müjdesini verdiklerini hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Aynı günün akşamında Anadolu Medya Ödülleri vesilesiyle medyamızın kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik. Cuma günü Ziraat Bankamızın tarım kesimine yönelik çalışmalarını değerlendirdiğimiz ve yeni kredi imkanlarının haberini paylaştığımız bir programda çiftçilerimizle buluştuk. Cumartesi günü Antalya'da Kumluca ve Manavgat'ı da içeren bir dizi programa katılarak hem Antalyalı kardeşlerimizle hasret giderdik hem de yangın ve sel afetleri sonrasında kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi tekrar ilettik. Antalya'daki toplu açılış, bunun yanında mitingimizde resmi rakam 90 bin kişinin katıldığı bir buluşmayı yaptık. Ardından Kumluca'da 13 bin kişinin katıldığı, cadde kenarlarını falan söylemiyorum, onlarla bir arada olduk. Ve daha sonra Manavgat'a geçtik, orada da 10 bini aşkın vatandaşımızla bir arada olduk. Kumluca'da selden zarar gören vatandaşlarımızın verdiğimiz desteklerle hızla tekrar toparlandıklarını görmekten memnun olduk. Manavgat'ta yangında zarar gören 900 civarında ev, bunların 450'sini teslim ettik. Anahtar teslim töreninde devletimizin gücüne ve kabiliyetine vatandaşlarımızla birlikte bir kez daha şahitlik ettik. Hem yanan konutların yerine yapılan yeni evlerle hem ağaçlandırma çalışmalarıyla ülkece ne kadar gurur duysak azdır."

Erdoğan, aynı günün akşamında Adnan Menderes'in yadigarı eski dokuma fabrikasının Kepez Belediyesince müzeye dönüştürülen yerinde yaklaşık 700 kadınla bir araya geldiklerini söyledi.

- "Umarız yalanları söyleyenlerin yüzleri kızarmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü Volkswagen Arena'da gençlerin coşkusuna ortak olduklarını, yaklaşık 10 bin gençle buluştuklarını anlattı.

Bu sabah Sakarya Arifiye'de yeni nesil Fırtına obüslerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim törenine katıldığını aktaran Erdoğan, "Fırtına obüsleri düşmana korku, dosta güven neşretti. Bu vesileyle Arifiye'de üretilen Altay tankını ve zırhlı personel taşıyıcılarını da inceleme imkanı bulduk." diye konuştu.

"Arifiye Fabrikası, bir dönem muhalefetin 'satıldı, kapatıldı' diye diline doladığı, binbir yalan ve iftirayı ardı ardına sıraladığı yerdir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Satıldı, kapatıldı denilen fabrikanın, ülkemize ve ordumuza yaptığı hizmetleri görünce umarız bu yalanları söyleyenlerin yüzleri birazcık da olsa kızarmıştır. Yarın esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Çarşamba günü Uluslararası Ombudsmanlık, perşembe günü Bilim Teknoloji Kurulu toplantılarına katılıyoruz. Cuma günü İstanbul'da bu çok önemli, bütün muhalefeti oraya davet ediyorum, meşhur Rami Kışlamız var ya Rami Kışlamızı nasıl burada Millet Kütüphanemiz varsa, İstanbulumuzda da inşallah Rami Kışlamız İstanbul'un Millet Kütüphanesi olacak, İstanbul'un en büyük ve Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden ayağa kalkıyor. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı'ma ve bu çalışmayı yürüten tüm mimar, mühendis arkadaşlarımıza, yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum. Zira bu kışlanın içinde esnaflık yaptım, gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı'ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik ama sonunda bu oldu."

Erdoğan, cumartesi günü Muğla'da hasret gidereceklerini belirterek, "Ülkemizi 81 vilayetiyle geliştirme, büyütme, kalkındırma çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bir de müjde vermek istiyorum, heyecanlanmayın artık, bu AK Parti iktidarının sürekli milletimize olan müjdeleridir, otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek." dedi.

Büyük bölümü kamu-özel ortaklığı modeliyle hayata geçen ulaştırma projelerinin daha plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira ve çamur atılarak engellenmeye çalışıldığını anlatan Erdoğan, bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hızla hayata geçirme imkanı bulduklarını söyledi.

Garanti seviyelerine ulaşma aşamasına kadar katkı verdikleri projelerin hemen hepsinin artık Hazine için önemli birer gelir kaynağına dönüştüğüne işaret eden Erdoğan, "Yatırıma, üretime, turizme, çevreye yaptıkları katkıyla birlikte hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur." diye konuştu.

Erdoğan, diğer projelerin her birinin de bölgelerine ve Türkiye'ye ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeye, insanların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün eğer Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyorsak, gerisindeki en önemli güç kaynaklarımızdan biri de 200 milyar doları bulan yatırımla ülkemizin ulaştırma altyapısı sorununu çözmüş olmamızdır. Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız. Milletten aldığımızı yine milletin emrine sunma ilkesiyle 2023'te otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararını sizlerle paylaşıyoruz. Hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine ve grup toplantılarında bakanlıkların 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 programlarını özetle de olsa takdim ettiklerini hatırlatarak, "Ne kadar özetlersek özetleyelim, tek programda bitiremediğimiz bu değerlendirmeyi inşallah bugün tamamlıyoruz." dedi.

Geçen yıl devlet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yürütülen asgari ücret tespit çalışmalarında, yılbaşında 4 bin 253 lira, temmuzda 5 bin 500 lira rakamlarını belirlediklerini anımsatan Erdoğan, "Bu yıl 8 bin 507 lira olarak uygulayacağımız asgari ücretin, hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem istihdamı koruyacak bir seviyede sürmesini sağlamakta kararlıyız." diye konuştu.

Erdoğan, geçen günlerde daha önce gelir ve damga vergilerinden muaf tuttukları asgari ücret desteğini 400 liraya yükselterek, bu doğrultuda önemli bir adım daha attıklarını ifade etti, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin uzun süredir beklediği ek gösterge düzenlemesini hakkaniyete uygun şekilde hayata geçirecek düzenlemeyi de Meclise sunduklarını dile getirdi.

Madencilik sektöründeki iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmeye yönelik bir program kapsamında 10 bin madencinin sağlık gözetimini yaptıklarını, sahalara teknik rehberlik hizmeti verdiklerini aktaran Erdoğan, iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturan Türkiye İş Kurumu ile 17 bini kamuda olmak üzere 1,4 milyon vatandaşın istihdamına aracılık ettiklerini söyledi.

- "Yeni ulusal istihdam stratejimizi hazırlıyoruz"

Erdoğan, mesleki deneyimi olmayan vatandaşları istihdama dahil etmek için düzenledikleri işbaşı eğitim programlarından 151 bin kişinin yararlandığını bildirdi.

İşsizlik sigortasından 760 bin vatandaşı 8,9 milyar lira kaynakla desteklediklerini, toplum yararına çalışma programlarıyla 111 bine yakın vatandaşın kamu hizmetlerinde değerlendirilmesini sağladıklarını aktaran Erdoğan, "Ülkemizin neredeyse tamamını kapsayan sosyal güvenlik şemsiyemizi daha da genişletecek projeleri hayata geçirmeyi sürdürdük." dedi.

Emeklilikten sigorta işlemlerine kadar tüm süreçlerde elektronik devlet hizmetlerinin etkin şekilde kullanılmasını temin ettiklerini dile getiren Erdoğan, kronik hastalık ilaç raporlarının süresini en son 30 Haziran 2023'e kadar uzatarak, bu durumdaki vatandaşlara ve yakınlarına kolaylık sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl çalışmada, ülkemizin değişen ihtiyaçlarına ve küresel gelişmelere uygun şekilde yeni ulusal istihdam stratejimizi hazırlıyoruz." bilgisini verdi.

Dezavantajlı grupların istihdamını sürdürülebilir kılacak yaklaşımlar geliştirdiklerine işaret eden Erdoğan, gençler başta olmak üzere iş gücünün niteliklerini, piyasanın ihtiyaçlarıyla bütünleştirecek programları yaygınlaştırdıklarını dile getirdi.

"Yükümlülüklerini titizlikle yerine getiren işverenleri beyaz bayrak sistemiyle örnek gösterecek bir çalışma yapıyoruz." diyen Erdoğan, aktif işgücü piyasası programlarını genişleterek, mesleki eğitimi ve işbaşı eğitimini desteklediklerini vurguladı.

- "Arkeolojik kazılarla müzelerimize 10 bin 500 eser daha kazandırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek gösterge ve emeklilikte yaş düzenlemesi işlemlerini süratle tamamlayarak, çalışanları bir an önce haklarına kavuşturduklarını söyledi.

Elektronik devlet üzerinden yapılan işlemleri sadeleştirdiklerini ve artırdıklarını belirten Erdoğan, geçen yıl kültür ve turizmde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne en çok değer kaydettiren üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi.

Yurt dışındaki 1120 kültür varlığının Türkiye'ye iadesini temin ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Arkeolojik kazılarla müzelerimize 10 bin 500 eser daha kazandırdık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı hazırlıkları kapsamında Ankara'daki pek çok sembolik yapının restorasyonunu tamamladık. Ecdada Vefa, Sanatı İhya Projesi kapsamında İstanbul'da 52 türbenin restorasyonunu gerçekleştirdik. Ülke içinde 117 ve yurt dışında 3 vakıf eserin restorasyonu bitirdik. Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'daki müzelerimizi yeniledik. Kütüphanelerimizden 62'sini daha yenileyerek, hizmete açtık. Alışveriş merkezleri, garlar, cezaevleri gibi kalabalık mekanlarda kurduğumuz yeni kütüphaneleri hizmete sunduk. Halk kütüphanelerimizden 82'sini daha millet kıraathanesi formatına dönüştürdük. Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi ile 1 milyon evladımızı sinema ile tanıştırdık. Özel tiyatroları 42 milyon lira, sinema sektörünü 200 milyon lira, telif haklarıyla ilgili kültür sanat faaliyetlerini toplam 510 milyon lira kaynakla destekledik. Devlet Opera ve Balemiz, temsiller ve turnelerle 238 bin seyirciye ulaştı."

Erdoğan, tarihi alanlardaki çalışmaları dünyada bir rekor olan 700 noktada sürdürerek, düzenlemesi biten yerleri ziyarete açtıklarını bildirdi.

Büyük ilgi gören Kültür Yolu Festivallerini İstanbul-Beyoğlu, Ankara-Başkent, Çanakkale-Troya, Diyarbakır-Sur, Konya-Mistik olarak 5 şehirde 7 defa gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, toplamda 4 bin etkinliğin 33 milyon vatandaşla buluştuğu bu festivalleri Anadolu'ya yayarak sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektöründe, 51 milyonun üzerinde turist ve 46 milyar dolara yakın turizm geliriyle dünyada üçüncü sıraya çıkma hedefini yakaladık." diye konuştu.

Erdoğan, "Güvenli Turizm Programı'yla 12 bin 200'ü aşkın tesis ve aracı sertifikalarını vererek resmiyette güçlü hale getirdik. İstanbul'un dünyaca ünlü Michelin Rehberi'ne dahil olmasını temin ettik. İnşallah ilerleyen tarihlerde Muğla, İzmir ve Antalya'nın da bu rehberde yer almasını sağlayacağız. TİKA vasıtasıyla 100'ün üzerinde ülkede 1300'e yakın kalkınma projesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında restore edilen kültür varlığı sayısının 140'a çıktığını aktaran Erdoğan, Türkiye Bursları'yla 171 ülkeden 5 bin öğrencinin Türkiye'de yüksek öğrenim görmesinin temin edildiğini bildirdi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu yıl kültür ve turizmde başlattığımız çalışmaları katlayarak ülkemizin marka değerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz. İstanbul'daki tarihi Tapu Binası'ndan Diyarbakır Cezaevi'ne, Kız Kulesi'ne kadar söz verdiğimiz pek çok projeyi milletimizin hizmetine sunacağız. Yurt dışında Moğolistan'dan Kerkük'e ecdat mirası eserlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Turizmde 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm hedefiyle sezona başlıyoruz. Kültür Yolu Festivallerimizi Adana, İzmir, Erzurum, Gaziantep ve Trabzon'a da yayarak sayısını 10'a çıkartıyoruz. Bundan sonra da her yıl 5 yeni şehrimizi ilave ederek festivallerimizi yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz."

- "2022'de sosyal yardım harcamalarının toplam tutarı 578 milyar lirayı buldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının geçen yıl engellilerden yaşlılara, çocuklardan kadınlara her kesimi destekleyerek Türkiye'de hiçbir bireyin kendini kimsesiz hissetmemesi için çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskilerin bir sözü var. 'Ne zaman zemheri ayazında bacası tütmeyen bir ev görsem bilirim ki ya evde kimse yoktur ya da evdekilerin kimsesi yoktur.' Biz devletin, kimsesizlerin kimsesi olduğu gerçeğini, sosyal hizmet yelpazemizi olabildiği kadar genişleterek göstermenin gayreti içinde olduk. Bu amaçla diğer kurumlarımızla birlikte 2022 yılında yaptığımız sosyal yardım harcamalarının toplam tutarı 578 milyar lirayı buldu. Son olarak elektrik yardımının kapsamını genişleterek 2,8 milyon haneye elektrik yardımı başlattık, yakacak yardımına doğal gazı da ilave ederek vatandaşlarımıza şu kış kıyamette ilave destek verdik. Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 1,6 milyon haneye, toplamda da 4,1 milyon haneye ulaşarak, vatandaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını, verilen hizmetlerin etkisini yerinde gördük."

Erdoğan, çalışmaları daha etkin şekilde yürütmek için yeniden yapılandırılan sosyal hizmet merkezlerinin sayısını 397'ye çıkardıklarını belirterek, "eğitim ailede başlar" anlayışıyla 3,3 milyon kişiye iletişimden hukuka, medyadan sağlığa kadar geniş bir yelpazede eğitim verildiğini, aile danışmanlığı hizmeti kapsamında 95 bin başvuru sahibine destek sağlandığını anlattı.

Evlilik öncesi eğitim programlarıyla 300 bin gence ulaşıldığını dile getiren Erdoğan, "Afetlerle vatandaşlarımızın yanında yer alarak 75 binin üzerindeki kişiye psikososyal destek hizmeti sunduk. Yeşilay ile işbirliği içinde 1,1 milyon kişiye bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verdik." dedi.

- "Yaklaşık 154 bin çocuğa sosyal ve ekonomik destek hizmeti verildi"

Erdoğan, risk altındaki çocukların 46 bini aşkın izlemeyle takip altında tutulduğunu, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısının 8 bin 900'ün üzerine, evlatlık verilen çocuk sayısının 19 bine yükseldiğini bildirdi.

Yaklaşık 154 bin çocuğa kendi ailesinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmeti verildiğini belirten Erdoğan, "Kamuda görev yapan koruma altındaki çocuk sayısını 59 binin üzerine çıkardık. Özel sektörde işe yerleştirilen koruma altındaki çocuk sayısını 10 bine yaklaştırdık. Evde bakım yardımı alan engelli sayımız 565 binin üzerine çıktı." dedi.

Engelsiz gündüz bakımevlerinin sayısının 130'a, yaşlı gündüz bakımevlerinin sayısının 138'e yükseltildiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülke genelinde 104 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 binin üzerinde engelliye ücretsiz, 168 huzurevinde 14 binin üzerinde yaşlıya ücretsiz veya çok düşük ücretli bakım hizmeti veriyoruz. Engelli istihdamı kapsamında kamuya atananların sayısı 65 bin 700'e yaklaştı. Kadına şiddete karşı mücadelemizi tavizsiz olarak sürdürürken, kadın konukevlerinde kadın ve çocuk 64 binden fazla mağdura hizmet verdik. Şehit yakınları ve gazilerimizin her meselesinde yanlarında olduk. Bu yıl Aile ve Sosyal Hizmetlerde mevcut programlarımıza ilave olarak eşi vefat etmiş kadınlarımız ve Roman vatandaşlarımız gibi ihtiyaç sahibi kesimler için sosyal konut yardımı projesi başlatacağız. Koruyucu, önleyici sosyal yardım kalkanı ile yoksulluk sınırına yakın ailelerimizin yanında yer alacağız."

Erdoğan, mevcut kaynaklarla daha çok vatandaşa ulaşabilecek modelleri devreye alacaklarını belirterek, "Avrupa'dan Suriye'ye kadar sınırlarımız dışındaki tüm etki alanlarımızdaki vatandaşlarımız ile kardeşlerimize ilave rehberlik ve destek hizmetleri vereceğiz. Aileleri yanında destek verdiğimiz çocuk sayısını 180 bine çıkarıyoruz. Yaşlı ve engellilere yönelik 17 yeni merkezi daha faaliyete geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Toplumun yaş ortalamasının yükseldiğini dikkate alarak, bakım güvence sistemi oluşturmaya yönelik çalışma başlattıklarına değinen Erdoğan, kadınları hayatın her alanında destekleyecek yeni projeleri devreye aldıklarını söyledi.

- "Geçen yıl farklı seviyelerde toplam 275 ikili görüşme ve kabul gerçekleştirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl dış işlerinde Türk diplomasisinin geldiği seviyenin, etkinliğin, itibarın ve krizlerin çözümündeki anahtar rolünün teyit edildiği bir dönemi geride bıraktıklarının altını çizdi.

Aktif, çok boyutlu, girişimci ve insani dış politika anlayışıyla küresel ve bölgesel gündemi Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yönettiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yıl boyunca devlet ve hükümet başkanı seviyesinde toplam 200 telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Latin Amerika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Balkanlar'a 37 devlet ve hükümet başkanını ülkemizde misafir ettik. Çok taraflı toplantılara katılmak, çalışma ve resmi ziyaret düzenlemek amacıyla 27 ülkeye seyahat ettik. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 8. zirvesine ev sahipliği yaptık."

Erdoğan, geçen yıl farklı seviyelerde toplam 275 ikili görüşme ve kabul gerçekleştirdiklerini bildirerek, Rusya-Ukrayna arasındaki krizin sonlandırılması ve soruna diplomatik çözümün bulunması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Montrö Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamak suretiyle gerilimin Karadeniz'e yayılarak daha da tırmanmasının önüne geçtik. Arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarımız sayesinde tarafları Antalya'da, İstanbul'da bir araya getirdik. İstanbul Tahıl Mutabakatı'nı hayata geçirerek bugüne kadar yaklaşık 17 milyon ton tahılın dünya piyasalarına ulaşmasını sağladık." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır ile ilişkilerde karşılıklı temaslarla yeniden ivme kazandırdıklarını bildiren Erdoğan, Azerbaycan'la ilişkilerin ve işbirliğin tarihin en üst mertebesine ulaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsani diplomasi alanında Pakistan'da meydana gelen sel felaketleri sonrasında 15 uçak ve 13 tren yardım malzemesi gönderdik. Afganistan'a 7 bin 200 tondan fazla yardım malzemesi taşıyan 6 iyilik treni ulaştırdık. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Afrika'daki kardeşlerimize 4 buçuk milyon doz aşı hibe ettik." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl dış politikadaki çalışmalarını anlatan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk Devletleri Teşkilatına anayasal ismiyle gözlemci üye olarak kabulünü, önemli bir diplomatik başarı olarak kayıtlara geçirdiklerini hatırlattı.

Bosna Hersek'teki siyasi tıkanıklığı çözmek ve Kosova-Sırbistan ilişkilerindeki gerilimleri yatıştırmak için girişimlerde bulunduklarını anımsatan Erdoğan, "Madrid'de imzalanan üçlü muhtırayla İsveç ve Finlandiya, terörle mücadele ve savunma sanayi alanındaki beklentilerimizi karşılamayı taahhüt ettiler." dedi.

Erdoğan, Afrika'da büyükelçilik sayılarının 44'e, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki diplomatik misyon sayılarının da 19'a ulaştığını söyleyerek, "Birleşmiş Milletler Genel kurulu tarafından 15 Mart'ın 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' olarak kabul edilmesine katkı sağladık. Balkanlardan Uygur Türklerine, Kırım Tatarlarından Irak ve Suriye Türkmenlerine, Batı Trakya'dan Ahıska Türklerine tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında yer aldık." diye konuştu.

Bu yıl dışişlerinde, Cumhuriyet'in ilk asrıyla birlikte Hariciye Teşkilatı'nın temellerinin atılmasının 500'üncü yılının idrak edileceğine işaret eden Erdoğan, "Küresel ve bölgesel meselelerdeki olumlu katkılarımızı artırarak sürdürecek, barış ve işbirliği kapılarını sonuna kadar zorlayacağız. Ülkemizi küresel diplomasinin merkezi yapacak gayretlerimizi, Antalya Diplomasi Forumu gibi vesilelerle artıracağız." ifadelerini kullandı.

- "Brezilya'daki eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da son günlerde yaşanan hadiselerden duydukları üzüntü ve endişeyi dile getirerek, "Yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula'ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz. Ulusal Meclis'in, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz. Brezilya Devlet Başkanı Sayın Lula'ya desteğimizi ve Brezilya halkının iradesine saygımızı buradan tekrar ifade ediyoruz." dedi.

- "İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"

Geçen yıl ekonomide küresel krizlerin devam eden yıkıcı etkilerine rağmen ilk üç çeyrekte yüzde 6,2 oranıyla güçlü ve dengeli büyümeyi sürdürdüklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah yıl büyümesini de OECD ve G-20 ülkeleri arasında ilk sıralarda tamamlayacağız. Tarihimizin en yüksek rakamı olan 31,2 milyonluk istihdamla ekonomi programımızın başarısını ispatladık. İhracatta 254,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Güçlü ihracat ve turizm performansımıza rağmen emtia fiyatlarındaki aşırı artışlar sebebiyle cari açığımızda yaşanan artışın farkındayız. Kendi enerji kaynaklarımızı harekete geçirerek, bu süreci tersine çevirecek adımları atıyoruz. En ciddi sıkıntımız olan enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz."

- "Vazgeçtiğimiz vergi tutarı 279 milyar lira"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mali disiplinden taviz vermediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bütçe içindeki faiz harcamalarının oranını 3 puan daha aşağıya çekerek milletimize diğer alanlarda daha çok hizmet verebileceğimiz kaynak oluşturduk. Vatandaşlarımızı enflasyondan korumak için uyguladığımız tüm vergi indirimlerine, sübvansiyonlara, ilave desteklere, bütün bunlara rağmen bütçe açığının milli gelire oranını öngördüğümüz seviyenin altında tutabiliyoruz. Kamu borç stokunun milli gelire oranı Japonya'da yüzde 264, Amerika'da yüzde 122, avro bölgesinde yüzde 93 seviyesindeyken ülkemizde yüzde 35. Yıl içinde ücretliler için yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerin bir kısmını vergi indirimleri ve destek ödemeleriyle Hazinemiz karşıladı. Bu kapsamda sadece vazgeçtiğimiz vergi tutarı 279 milyar liradır."

Elektrikte mesken tüketiminde ortalama yüzde 60, doğal gazda yüzde 80 sübvansiyon yaparak yaklaşık 400 milyar liranın vatandaşın cebinden çıkmasını önlediklerini söyleyen Erdoğan, icra sorunlarını çözüme kavuşturmak için 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar, bir milyon vatandaşın da varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 liraya kadar borcunu Hazine olarak üstlendiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem kayıt dışı ekonomi hem fahiş fiyat artışlarıyla mücadele için bir milyonun üzerinde denetim ve inceleme yaptıklarını belirterek, "Ayrıca bir milyonun üzerinde mükellefin mali tablolarını ve vergi harcamalarını risk analizine tabi tuttuk. Tarım kesimini güçlendirmek için Hazinemizden ilave destekler aktardık. İç borçlanma maliyetini faizlerde yaptığımız indirimler sayesinde yüzde 25,6 seviyesinden yüzde 10,7 seviyesine düşürdük ve vade ortalamasını 70 aya çıkardık." bilgisini verdi.

Küresel finans sistemindeki sıkıntılara rağmen dış borçlanmada, sukuk gibi yöntemlerle avantajlı hale gelindiğini kaydeden Erdoğan, "Bireysel Emeklilik Sistemi'ni tabana yaymak amacıyla devlet katkısını yüzde 30'a yükselttik, fon seçeneklerini artırdık, 18 yaşından küçükleri de dahil ettik. KOBİ'lere verdiğimiz desteğin en somut örneği, kullanılan kredilerin hacminin 4 katına çıkmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "116 milyar liraya yakın ilave kredi imkanı oluşturduk"

Sanayi ve turizm yatırımlarını düşük faizli krediyle teşvik ettiklerini, Hazine destekli kefalet sistemiyle 116 milyar liraya yakın ilave kredi imkanı oluşturduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İhracat kazançları ile sanayicilerin üretim, faaliyet kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi oranını yüzde 1'e indirerek ihracata ve üretime destek sağladık. Elektrikli taşıt araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine KDV istisnası getirdik. Yaklaşık 2 milyon mudinin 1,37 trilyon lirayla yer aldığı Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarıyla yatırımcıların kendi paramıza dönüşünü temin ettik. Altın Tasarruf Sistemi ile vatandaşlarımıza ek gelirle altınlarını güvende tutma imkanı getirdik. Bünyesindeki şirketlerin değeri 6,2 trilyon lirayı bulan Borsa İstanbul, muhalefetin art niyetli spekülatif çabalarına rağmen uluslararası düzeyde en yüksek değer artışı sağlayan piyasalar arasına girdi.

Bu yıl ekonomide yıllık ortalama 1 milyon istihdam artışıyla yolumuza devam edeceğiz. Küresel ticaretten aldığımız payı daha da artırarak, ihracatımızı katlayarak yükselteceğiz. Özellikle cari fazla hedefimize ulaşmak için enerji başta olmak üzere her alandaki imkanlarımızı kullanacağız. Enflasyonda yüzde 20'li rakamları yakalayacağımız bir program uygulayacağız. Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarını yıl sonuna kadar uzatıyoruz. KOBİ'lerimiz, sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, turizmcilerimiz, çiftçilerimiz dahil tüm kesimleri finansal olarak destekleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz 200 milyar lira kefalet hacimli kredi imkanı bu adımlardan sadece biridir."

Erdoğan, her kesimden vatandaşı konut sahibi yapmak için uygun maliyetli ve vadeli kredi imkanlarını sunmaya devam edeceklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin vizyon projesi Togg'u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun sürdürülebilirlik, kalkınma ve istikrar başlıklarında özetlediğimiz hedefler doğrultusunda ülkemizi, refaha, milletimizi gelir dağılımında adalete kavuşturacak politikalar uygulayacağız. Milli gelirimizdeki her artışı 85 milyonun tamamına yansıtacak bir ekonomi yönetimiyle, ülkemizi Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına hazırlayacağız."

Böylece 2022 yılı hizmetleri ve 2023 yılı programlarıyla ilgili değerlendirmelerini sona erdirdiğine işaret eden Erdoğan, "Her günü eser ve hizmet siyasetiyle geçen bir hükümet olarak ülkemizi yeni yatırımlarla, yeni politikalarla, yeni projelerle büyütmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğimizin altını tekrar çizmek istiyorum." dedi.