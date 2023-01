Liseden 5 milyon 685 bin TL'lik ciro

Vezirköprü Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri adeta fabrika gibi çalışıyor. Okulda sıra, masa ve okul mobilyaları üretilirken, metal alanında ise basketbol potası, sıra ve masaların ayakları yapılıyor. Okulun bilişim bölümü akıllı tahtaların bakım ve onarımını yaparken, elektrik elektronik bölümü öğrencileri ise elektrik kompanzasyonu işlemi yaparak okullara ceza gelmesini önlüyor.

"Öğrencilerimiz üreterek öğreniyor"

Lisenin çalışmaları hakkında bilgi veren Okul Müdürü Fazıl Gezer, "2021 yılında okulumuzu üreten bir okul haline getirdik. 2022 yılında ise okulumuzun cirosunu 5 milyon 685 bin TL'ye çıkardık. Samsun'daki meslek liseleri arasında en çok ciro yapan okul biziz. Okulumuz birçok alanda üretim yapıyor. Metal, mobilya alanlarından üretimlerimiz var. Elektrik bölümümüz Samsun'daki okullarda kompanzasyon panosu anlamında tek yetkili okuldur. Bilişim bölümümüz ilçelerdeki okulların etkileşimli tahta bakım servisidir. Öğrencilerimiz üreterek öğreniyor. Kalıcı bir öğrenme gerçekleşiyor. 500 tane ana sınıfının üretim ve donatımını yapıyoruz. Burada ürettiğimiz ürünleri tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Ürün gönderdiğimiz iller arasında Tekirdağ, Uşak, Ordu, Rize, Sinop ve Trabzon da yer alıyor. Yılda 2 bin 500 tane sıra üretiyoruz. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde okullara veriyoruz. Ekonomik boyutu bu işin aslında ikinci planıdır. Biz öğrencilerimizin üretimin tadını almasını istiyoruz" dedi.

"Şu an 500 ana sınıfının donatımı için üretim yapıyoruz"

Mobilya ve iş makineleri tasarımı öğretmeni Burak Orhan, "Şu an 500 ana sınıfının donatımı için üretim yapıyoruz. 10 tane tırı doldurarak çeşitli illere yolladık. Şu an elimizde 44 tane köy okulun donatımı projesi var. Yeni açılacak ilkokulların donatım işini yapıyoruz. Müdür odası, öğretmenler odası, rehberlik odası gibi odalarını donatıyoruz. Öğrencilerimizin burada uygulama yaparak gelişimini görmek mutluluk vericidir. Hafta sonları, akşamları çalışıyoruz. Yazın seri bir şekilde çalışıyoruz. Öğrencilerimizi hem üretiyor hem öğreniyor hem de kazanıyor" diye konuştu.

"Ailelerine yük olmamış oluyorlar"

Mobilya bölüm öğretmeni Kamil Tok, "Burada öğrencilerimiz iş becerilerini geliştiriyor. Bunun yanı sıra ailelerine destek amaçlı para kazanıyorlar. Ailelerine yük olmamış oluyorlar. Her türlü imalata açık bir atölyeyiz. Türkiye genelinde birçok okullara tırlarla malzeme yolluyoruz" şeklinde konuştu.

"Okulları cezadan kurtarıyoruz"

Elektrik öğretmeni Bahadır Gürbüz, "Öğrencilerimize okulda elektrik kompanzasyonu hakkında bilgi veriyoruz. Kompanzasyon işletmelere büyük cezalar getirebiliyor. Bu yüzden işletmeler bu konuda iyi yetişmiş elemanları tercih ediyor. Biz de öğrencileri bu yönde yetiştirerek sektöre kazandırıyoruz. Okullarımızı binlerce liraya varan cezalardan kurtarmış oluyoruz. Elektrik panolarının bakımını, onarımı yapıyoruz. Bu işlem yapılmadığında 1000 TL ile 5 bin TL arasında ceza yenilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise okulda hem eğitim aldıklarını hem meslek öğrendiklerini hem de para kazandıklarını, gelecekte de bu meslekleri tercih etmeyi düşündüklerini söyledi.