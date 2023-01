İş dünyası, Kredi Garanti Fonu desteklerine ne dedi?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından dün açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerine ilişkin bazı iş dünyası temsilcileri değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel, 250 milyar liralık Hazine destekli kefalet karşılığı kredi destek paketinin, yüksek enflasyon nedeniyle kaynak sıkıntısı yaşayan iş dünyasına nefes aldırması için bankaların uygulamada engel oluşturmaması gerektiğini belirtti.

Üretime, istihdama ve ihracata katkıda bulunan iş dünyasının kredi engeline takılmaması adına etkin şekilde desteklenmesi gerektiğini aktaran Çevikel, şunları kaydetti:

"Kredi paketinin, işletmelerin finansmana erişim sıkıntılarının doruğa çıktığı bir dönemde hayata geçirilmesi, isabetli bir karardır. Alınan kararın özellikle, teminat sorunuyla karşı karşıya kalan KOBİ'lerin elini rahatlatmasını bekliyoruz. Bunun için ortaya konan yeni anlayışın, uygulamaya da sorunsuz şekilde yansıması şart. Başarılı sonuçlara vesile olmasını ümit ettiğimiz kararlar sonrası hem kamu bankalarına hem de özel bankalara kritik görevler düşüyor. Bankacılık sisteminin ne kadar sürede reaksiyon göstereceği ve kredilerin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı desteklemek için ne zaman kullandırılacağı büyük önem taşıyor."

Çevikel, merkezi sistemle kredilerin amaç dışı kullanımının engellenmesinin hedeflenmesi ve paketten yararlanacakların bu süreçte istihdamı azaltmama yönünde taahhütte bulunmasının önemine işaret ederek, makroekonomik göstergeler ve piyasaların işleyişi göz önünde bulundurularak gelecek süreçte ilave paket limitleri ile işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını beklediklerini bildirdi.

- "Destek paketleri her kesimin ihtiyaçlarına cevap veriyor"

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz de züccaciye sektörü olarak 2023 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi ihracata ağırlık vereceklerini belirtti.

Aynı zamanda Avrupa'daki enerji krizinden dolayı yatırımcıların Türkiye'ye yöneldiğini ifade eden Öksüz, burada parite kısmının ihracatçıyı zora soktuğunu, yine finansmana erişim konusunun her zamankinden daha fazla önem kazandığını aktardı.

Öksüz, yol haritasına bakıldığında tüm sıkıntılara can suyu olabilecek bir kapsamlı paketi sektör olarak olumlu karşıladıklarını bildirerek, "Destek paketleri her kesimden üreticinin, sanayicinin, girişimcinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu da 2023 yılında her zamankinden daha fazla çalışmamız, üretmemiz, dünya arenasında 'Türkiye' adını daha fazla duyurmamız sorumluluğunu veriyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında ekonomimizin yol haritası da yatırım ve büyüme oldu. İhtiyaçlarımız karşısında hızlı sonuç alacağımız bir paket oldu." ifadelerini kullandı.

- "(KGF paketleri) Her kesimden iş yapana rahat nefes aldıracak özellikler taşıyor"

İSTOÇ İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar ise İstanbul'un ihracatının 3'te 1'inin İSTOÇ'ta gerçekleştiğini belirterek, hırdavat, züccaciye, otomotiv, kırtasiye olmak üzere 42 meslek grubunun içlerinde bulunduğunu aktardı.

Bakan Nebati'nin dün açıkladığı destek paketinin, her kesimden iş yapana rahat nefes aldıracak özellikler taşıdığını aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Avrupa'da resesyon var. Çin kapılarını tekrar dünyaya açarak hızlı bir şekilde rekabete dahil oluyor. Bizim birinci pazarımız Avrupa ve Çin'den aldığımız pastayı korumamız adına daha fazla yatırıma, daha fazla üretime ve daha fazla rekabet gücüne ihtiyacımız bulunuyor. İmalat sanayi destek paketi, ihraçta ve yatırım proje finansman paketi işte tam da bu noktada ihtiyaçlarımıza yönelik. Yine EYT, sanayicilerin karşısında önemli bir sorun duruyordu. Çünkü zorlu bir yılda artan asgari ücret, maliyetler tarafında düşündüğünüz vakit EYT için ödenecek tazminat tutarlarının tek bir kalemde sanayicinin cebinden çıkması önlemine karşılık EYT'nin yükünü hafifletecek bu destek paketi de doğru bir adım oldu."