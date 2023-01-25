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İkna çabaları sonuç vermedi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden denize atladı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden denize atlayarak intihar eden kişi Deniz Polisi'nin uzun süren aramaları sonucunda bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cesedi detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 08:59, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 09:00
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İkna çabaları sonuç vermedi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden denize atladı!

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi köprü korkuluklarına çıktı.

Polis ikna edemedi

Durumu gören vatandaşlar olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan şahıs köprüden kendini atarak intihar etti.

Deniz polisi saatler süren aramalar sonucunda buldu

Kendini köprüden aşağı atarak intihar eden şahıs deniz polisinin uzun süren aramaları sonucunda bulundu. Şahsı denizden çıkaran ekipler Ortaköy İskelesi'nde hazırda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme polisleri şahsın cesedi üzerinde yaptıkları kontroller sonrasında cesedi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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