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Brent petrolün varil fiyatı 86,52 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,52 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 09:59, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 09:52
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Brent petrolün varil fiyatı 86,52 dolar

Dün 88,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artarak 86,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,36 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de petrol talebinin artacağına dair iyimserlik etkili oldu.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de ekonomik faaliyetlerin hızlanması, talebin toparlanacağına dair beklentileri artırdı. Ancak tedbirlerin kaldırılmasının ardından geçen sürede nüfusun yüzde 80'inden fazlasının enfekte olduğu tahmin edilirken, uzmanlar bu durumun piyasalarda Çin'deki ekonomik ve talep toparlanmasının zamanlaması konusunda belirsizliğe yol açtığını kaydetti.

Öte yandan, ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısıyla fiyatlardaki artışı kısıtladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 378 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 86,68 ile 86,98 dolar aralığının direnç, 86,38 ile 86,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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