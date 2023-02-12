Yardımlar heba olmasın

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrasında gönderilen yardımlar koordinasyon problemi nedeniyle ortada kaldı.

Depremlerin ardından hem Türkiye'de hem de dünyada yardım seferberliği başladı. Ülkemizin hemen hemen pek çok noktasında depremzedeler için kampanyalar düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları (STK), belediyeler, kaymakamlıkların yanı sıra sivil inisiyatifler de elini taşın altına koydu. Bu manzaralar, tam anlamıyla birlik beraberlik ruhunu gözler önüne serdi. Ancak gelinen noktada AFAD, Kızılay, belediye ve kaymakamlık gibi kurumlarla koordinasyon kurulmadan gönderilen bazı yardımlar ortada kaldı.

İYİLİK YOLDA KALDI

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, tamamen iyi niyetle toplanan yardım malzemeleri deprem bölgelerinde ulaşıyor. Ancak malzemeleri getiren TIR'lar herhangi bir kuruluşla bağlantı kurulmamışsa, eşyaları yol ortasına boşaltıp geri gidiyor. Bu nedenle pek çok yerde 'yerlere saçılan yardım malzemesi' görüntüleri öne çıkıyor.

YARDIMLARA NE OLUYOR?

Pek çok depremzede kendisine yardım malzemesi ulaşmadığından şikayet ederken, yardım yollayan vatandaşlar ise "Bu yardımlara ne oluyor?" diye soruyor. Bölgede çalışan STK yetkilileri, bölgeyle irtibat kurulmadan gönderilen yardım malzemelerinin israfa dönüştüğünü dikkat çekiyor. Kontrolsüzce gönderilen bu insani yardım malzemelerini ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirilmediği gibi, ortaya çıkan görüntüler de sosyal medya mecralarında provokasyona sebep oluyor.

KOORDİNASYON ŞART

Ayrıca bir diğer önemli nokta yapılan yardımlar bölgedeki depolara ulaşırken, depremzede ile depolar arasında koordinasyon sağlanamıyor. Bu noktada eşyaları depodan alarak depremzede vatandaşlar ulaştıracak bir zincirin harekete geçirilmesi önem taşıyor.

VATANDAŞLARA AÇIK ÇAĞRI

Depremin yaralarını el birliğiyle sarmak için yardım faaliyetlerinin tüm hızıyla sürmesi hayati önem taşıyor. Ancak bu desteğin AFAD ve Kızılay gibi kurumlarla irtibat kurularak bölgeye gönderilmesi, depremzedelerin sunulan imkanlara daha sağlıklı ulaşmasının da önünü açacak. Bölgedeki yardımların sevk ve idaresini AFAD koordine ettiği için Kızılay'a bağış yapmak isteyenlerin ilk olarak AFAD ile temas kurmaları gerekiyor. Kızılay'a bağış yapacak kurumlar, şirketler, kişiler 168 çağrı merkezini arayarak bölgenin öncelikli ihtiyacını öğrenerek yardım yapabilir.

Dağıtmak için küçük araç lazım

Depremin hemen ardından gönüllü olarak bölgeye giden Jeoloji Mühendisi Serdar Gökalp, "4 gündür Maraş merkezdeyiz, hem merkeze hem de köylere elimizden geldiğince yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Yardımların ulaştırılması noktasında birtakım sorunlar var. Tüm Türkiye'den yardım TIR'ları bölgeye geliyor. Ancak bu yardımların şehir içlerine veya köylere ulaştırılması için küçük transit araçlara ihtiyaç var. Çünkü TIR'lar geliyor, kolileri yıkıyor, erzaklar, kıyafetler üst üste kalıyor. Bunların mahallelere ulaştırılması için hafif ticari araç ihtiyacı var."

RAMAZAN KOLİSİ GİBİ HAZIRLAYIN

"Diğer sıkıntı ise bireysel gönderilen yardımlarda kolilerin üzerine içinde ne olduğu yazmıyor. Mesela bir koli gofret gönderiliyor. Biz bunların ailelere ya "Alın bu koliyi" diyeceğiz veya tek tek ayıracağız. Bunların hepsi ayrı ayrı iş yüküne dönüşüyor. Örneğin gönderilen eşyaların çoğu beden, yaş ve cinsiyetlere göre ayrılmamış. Bunların bu şartlarda tasnif edilmesi imkansız. Dolayısıyla bazı kıyafetler ortada kalmaktansa insanların yakacağına dönüşmüş durumda" diye konuştu. Gökalp, bölgeye gönderilen yardım kolilerinin, Ramazan kumanyası biçimde hazırlanması durumunda küçük ekipler halinde hızlıca depremzedelere yollanabileceğini anlattı.

Aybike Eroğlu