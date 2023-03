Talip Geylan: 100 bin yeni öğretmen ihtiyacı hasıl oldu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitimin gidişatı ve atılması gereken adımlara ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Okulların deprem bölgelerinde açılmaya başlaması noktasında alınan kararlara destek verdiklerini dile getiren Geylan, "Okulların uygun koşullar sağlığında sağlandığı andan itibaren bir an önce eğitim öğretime açılması doğru bir tavırdır. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin kesintiye uğramasını yanı sıra çocuklarımızın psikolojik rehabilite süreçlerinde de okullarımızın bir katkısı var" diye konuştu.



Öğrencilerin enkaz ortamında yaşamasının çocukların psikolojisini olumsuz ettiğini söyleyen Geylan, "Okullarımızı açabilirsek inşallah, deprem bölgesinde çocuklarımızın psikolojik rekabete sürecine de uygun bir zemin sağlamış olacağız. Okulların açık olmasının sadece çocuklarımızın değil toplumun psikolojisinin rehabilite edilmesinde de katkısı var" dedi.

Geylan, okulların açılmasının hayatın rutin akışının devam ettiği algısını pekiştiren bir unsur olduğunu vurgulayarak, "Ben okullarımızın uygun koşullar bulunduğunda bir an önce eğitim öğretim faaliyetine başlamasının hem çocuklarımızın hem de toplumun psikolojik rehabilitasyon sürecine katkısı olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Okulların açılmasının ardından eğitim çalışanlarının barınma sorununun giderilmesi gerektiğini dile getiren Geylan, "Bakanımızın sendika başkanları davetli toplantısında bunu ifade ettim. Kurulacak konteyner şehirlerde öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarına öncelik verilsin dedim. Çünkü okulları açmak, öğretmenlerimizin sağlıklı eğitim öğretim hizmetini vereceği ortamlar sağlamakla mümkün olur" dedi.

"Psikolojisini düzeltememiş öğretmenlerin çocuklarımıza bir katkısı olmaz"

Geylan, fiziksel ya da psikolojik açıdan sağlıklı eğitim hizmeti veremeyecek durumda olan öğretmenlere depremin vurduğu 11 ilin dışındaki bölgelerde geçici görev hakkı verilmesi gerektiği yönünde talepte bulunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın psikolojik rehabilitasyon sürecindeki en etkin unsurdur. Ama kendi psikolojisini düzeltememiş, hala fiziksel ya da ruhsal olarak eğitim öğretim hizmetini yürütebilecek durumda olmayan bir öğretmenimizin çocuklarımıza bu anlamda bir katkısı olmaz. Dolayısıyla bu durumdaki meslektaşlarımızın da görevlendirmeler konusunda biz milletin Bakanlığından bir kolaylık bekliyoruz."

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçişini de değerlendiren Geylan, bu konuda beklentilerini şöyle sıraladı:

"Evet, uzaktan eğitime yönelik üniversitelerimizin bir altyapısı vardır. Bir tecrübesi vardır, ancak hiçbir zaman uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin ortaya çıkaracağı boşluğu doldurma yetmeyecektir. Dolayısıyla bizim beklentimiz şudur; devletimiz hızlı şekilde vatandaşlarımızın barınma sorununu çözecek ilave tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçirerek inşallah öğretim ile bitmeden üniversitelerimizin tekrar yüze eğitime geçmesini sağlamasını bekliyoruz."

"100 bin yeni öğretmen ihtiyacı oluştu"

Geylan, şubat ayında açıklanması gereken öğretmen atama takviminin depremler nedeniyle duyurulamadığını hatırlatarak, şunları aktardı:

"Bu deprem felaketiyle sanırım öncelik olmaktan çıktı. Biz çıkmasın diyoruz. Ülkemizin zaten var olan bir öğretmen ihtiyacı vardı. Bakın şu anda yaklaşık 80 bin ücretli öğretmen çalışıyor. Bu 80 bin noktada acil öğretmen ihtiyacı var demektir. Şimdi bu 11 ildeki deprem felaketinden dolayı yeni ilave bir ihtiyaç olmuştur. Çünkü biz bir kısım öğretmenlerimizin kaybettik. Bir kısım öğretmenlerimiz yakınlarını kaybetti, bir kısım öğretmenlerimiz yaralı. Bir kısım öğretmenlerimiz bu travmadan dolayı fiziksel ve ruhsal olarak görevlerini en azından şu anda ifa edemeyecek durumda. Dolayısıyla bu durumlar yeni ilave öğretmen ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bir an önce bir an önce hızlı şekilde yeni öğretmen ataması takımını yayınlamasını bekliyoruz hükümetten. İlave öğretmen ihtiyacıyla birlikte yaklaşık 100 bin yeni ihtiyaç hasıl olmuş demektir. Onun için hükümetin yapması gereken bize göre talebimize göre hızlı şekilde yaklaşık 100 bin öğretmenin atamasını, takvimi yayınlaması ve bu arkadaşlarımızın göreve başlamasıdır."

Deprem bölgelerinde görev yapan öğretmenlere 'afet tazminatı' adı altında ekonomik bir destek sağlanması gerektiğini ifade eden Geylan, deprem sonrası psikolojik rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi için her 100 öğrenciye 1 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni düşecek şekilde atama yapılmasını talep etti.