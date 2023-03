Karamollaoğlu: İttifak içinde ittifak yapabiliriz

Muhafazakarların kazanımlarını kaybetme korkusuna ilişkin de konuşan Saadet lideri, "Kimsenin endişesi olmasın ne imam hatip okulları ne başörtüsü meselesi ne devlette görev almalar bunların hiçbiri engellenmez. Bazıları cemaatleri yasaklayalım diyorlar, cemaati yasaklayamazsın. Bu tip çıkışlar bazı yerlerde önyargılı hareketlerden kaynaklanıyor. Ben hiçbir kazanımdan özellikle de bahsettiğimiz hususlarda taviz verilmeyeceğinin taahhüdünü veririm" dedi.

TV5 ekranlarında yayınlanan Gündem Türkiye programına katılan Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın yol haritasını, siyasette yaşanan son gelişmeleri ve deprem felaketi başta olmak üzere siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN BİR ARAYA GELMESİNDEN MEMNUNİYET DUYDUM"



TV5 ekranlarında yayınlanan Gündem Türkiye programında gazeteci Mustafa Yılmaz, gündemdeki siyasi gelişmeleri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sordu. Saadet lideri, Millet İttifakı'nın yaşadığı son krizdeki sürece ilişkin, "Biz aslında bugüne kadar gayet uyumlu çalıştık. Son güne kadar. Ama bazı hallerde birtakım farklılıklar gündeme gelebilir. Bunu da bütünüyle ortadan kaldırmanız mümkün olmaz. Farklı politikalarımız emellerimiz var. Biz bunları gerçekleştirirken ihtilaflar gündeme çıkar ve müzakereler veya münakaşalar da olur. Bu münakaşalar sert de olabilir ama bu dediğimiz kavga gibi anlaşılmamalı. Neticede oturulup konuşulur ve deklare edilir. Biz de bir karar aldık ve ittifak ettik. İyi bir netice alacağımızı ümit ediyorum" dedi.

"İTTİFAK İÇİ İTTİFAK FORMÜLÜ GÜNDEMİMİZDE"



Saadet lideri Karamollaoğlu, ortak cumhurbaşkanlığının belirlenmesi dışında parlamentoda çoğunluğu elde edebilmek için ittifak içi ittifak formülüne dair, "İttifakın içinde bulunan partilerden özellikle yeni kurulan Gelecek ve Deva Partisi'yle Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. Bunu parti liderlerine de aktardım. Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman alacağımız oy mertebeleri anketlerde şöyle veya böyle görünüyor. En fazla 3/4 milletvekili çıkartılabiliyor. Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman mecliste 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkanımız var. AK Parti bir sene öncesinden beridir yüzde 15'ten fazla seçmeni kaybetti. Onlar gidecek yer aradılar, kısmen belli bir yerlere niyetlendiler ama hala bu seçmenin yüzde 5 ile 7'si adres arıyor. Az önce ifade ettim bir ittifak içerisinde bir araya gelirsek 30-40 milletvekili çıkarabiliriz ama doğuracağı sinerjiyle birlikte 130-140'lara çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı. Milletvekili pazarlığı yapıldığına ilişkin gelen eleştirilere ilişkin konuşan Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin 81 ilde seçimlere gireceğini taahhüt etti.

"AK PARTİ GERGİNLİK ÜZERİNDEN FAYDA UMUYOR"



Saadet Partisi'ne gerçekleştirilen saldırılara ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Ben AK Parti'nin bu noktada gerginlikten fayda umuyorsa elinden gelen her türlü gayreti gösterir. Çünkü fayda-zarar üzerine gidiyor. Bu fayda kendi siyasi partisine ülkeye değil. Halbuki bu gerginlik ülkeye zarar verir. Bizim hedefimiz bu ülkede yaşayan birbirleriyle zıt görüşleri sahip olan insanların barış ve huzur içinde bir arada yaşayacakları ortamı sağlamak. Bu tip meselelerde siyasiler olarak ortamın gerilmesine vesile olacak tavırlardan uzak durmamız lazım" dedi.

"YANLIŞLARINI GÖREBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Son dönemde yapılan bazı açıklamalar üzerine de Karamollaoğlu, "Bu arkadaşlarımız bu tavırlarıyla Erbakan Hoca'mızın kemiklerini sızlatıyorlar. Bu arkadaşlarımız maalesef cahil, bunu böyle söyleme mecburiyetindeyim. Biliyormuş gibi konuşuyor ama kimin etkisinde kaldığının farkında bile değil. Dikkat edin böyle konuşanlar TRT'ye çıkabiliyor. Bize muhalif kanallarda boy gösteriyor. Biz kendi ilanımızı normal siyasi bir duyuruyu TRT'de para verdiğimiz halde yayınlatamıyoruz. Ben bu arkadaşların zaman içinde bu yanlışlarını görebileceklerini düşünüyorum. İyi niyet varsa kötü niyet varsa değişmez. AK Parti bunları kullanıyorsa son ana kadar da kullanmaya devam edecektir ama bizim tabanımızda bu arkadaşlarımızın hiçbir etkisi yok" cümlelerini kullandı.

"BEN KAZANIMLARDAN TAVİZ VERİLMEYECEĞİNİ TAAHHÜT EDERİM"



Muhafazakarların kazanımlarını kaybetme korkusuna ilişkin de konuşan Saadet lideri, "Biz ve diğer bütün arkadaşlarımız taahhüt ediyorlar ki kesinlikle buradan taviz verilmeyecek. Kılıçdaroğlu'nun kendisi de bu taahhütte bulundu. Bu yüzden kimsenin endişesi olmasın ne imam hatip okulları ne başörtüsü meselesi ne devlette görev almalar bunların hiçbiri engellenmez. Bazıları cemaatleri yasaklayalım diyorlar, cemaati yasaklayamazsın. Bu tip çıkışlar bazı yerlerde önyargılı hareketlerden kaynaklanıyor. Ben hiçbir kazanımdan özellikle de bahsettiğimiz hususlarda taviz verilmeyeceğinin taahhüdünü veririm" dedi.

"EN DÜZENLİ ÇALIŞMAYI MİLLİ GÖRÜŞÇÜ KURULUŞLAR YAPIYOR"



Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketine ilişkin konuşan Karamollaoğlu, Milli Görüş teşkilatlarının yaptığı çalışmalara değinerek, "Bizim teşkilatlarımız ilk günün akşamından itibaren seferber oldular. Teşkilatlarımızla birtakım yardımları o bölgelere götürebilmek için seferberlik ilan ettiler. Biz her ilde, ilçelerin büyük bir kısmında var olduk. Arkadaşlarımız en öncelikli mesele çadır, gıda, giyim kuşam, kimsenin aklına belki ilk başlangıçta tuvaletler vs. gelmedi ama bunları bilahare gündeme alındığı zaman en düzenli çalışmayı bizim Milli Görüşçü teşkilatlarımız yaptı. Ben bundan dolayı hem parti mensuplarımıza hem de Milli Görüşçü kuruluşların mensuplarına teşekkürü bir borç biliyorum. Bugün de çalışıyorlar, her yere ulaşmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ali Ekber