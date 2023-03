Aile boyu iftar 10 bin lira: İftar menüleri altınla yarışıyor

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Marketler ramazan kolilerinin fiyatlarını açıklarken, restoran ve oteller iftar ve sahur menülerini duyurmaya başladı. Bir kişilik iftar menüsü ortalama 400 lira olurken İstanbul'da lüks mekanlarda ve Boğaz'ı gören yerlerde adeta altınla yarışıyor.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl iftar menü fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 100 ila yüzde 200 arasında artış yaşandığına dikkat çekerek, "Menü fiyatları mekan, lokasyon ve markaya göre değişiyor. Maliyetler geçen yıla göre çok arttı. Asgari ücret, enerji, et ve gıda fiyatlarında yaşanan artışlar fiyatlara yansıdı. A Plus otellerde iftar menüleri kişi başı 3 bin liradan başlıyor. Four Seasons'ta bir kişilik iftar fiyatı 3.250 lira. Çırağan'da daha fazla. 3.500 liraya yaklaşıyor.