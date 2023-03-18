Diyanet, 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatındaki açık pozisyonlar için 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2023 13:50, Son Güncelleme : 18 Mart 2023 13:52
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, din hizmetleri uzmanları görevde yükselme sınavına, eğitim görevlileri ise yazılı ve sözlü sınava göre alınacak.
Din hizmetleri uzmanlığı sınavına 24-28 Nisan arasında, eğitim görevliliği sınavına ise 24 Mart'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuruda bulunulacak.
Yazılı ve sözlü sınavlar, Ankara'da gerçekleştirilecek.