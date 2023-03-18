Depremlerde can kaybı 49 bin 589'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Fuat Oktay, afet bölgesinde son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybetti.

(Şanlıurfa'da) Dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır.