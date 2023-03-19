Şenyaşar davasının beş yıldır aranan sanığı girdiği ameliyatta yaşamını yitirdi



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018'de AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları Şenyaşar ailesine ait İstanbul Pazarı dükkanındaki aile fertlerine silahlı saldırısında Celal, Adil, Ferit, Fadıl ve Mehmet Şenyaşar kardeşler yaralanmıştı.

Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile bireylerine yönelik saldırı burada da devam etmiş ve hastaneye çocuklarını görmeye giden Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Adil ve Celal Şenyaşar öldürülmüştü. Diğer kardeşler ise ağır yaralanmıştı.

İşyerinde başlayan olayda, Celal ve Adil Şenyaşar kardeşlerin ölümüne sebep olduğu kameralar tarafından tespit edilen ve açılan davada 5 yıldır firari olarak aranan İbrahim Yıldız'ın Mersin'de özel bir hastanede mide ameliyatı olmak isterken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Cenazesi Suruç'a getirilen Yıldız'a burada da otopsi yapıldı ve kimliği tespit edildikten sonra defin edileceği öğrenildi.

Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Şenyaşar ailesinin avukatı Bülent Duran, İbrahim Yıldız'ın mide ameliyatı olurken hayatını kaybettiğini doğruladı ve "Cenaze getirilip tam gömülecekken 'şüpheli ölüm' denilerek Adli Tıp'a, otopsiye getirilmiş. Bizim öğrendiğimize göre, Yıldız, Suriyeli kimliği ile hastaneye giriş yapmış. Daha sonra hastanede durum anlaşılınca kendi kimliği ile kayıt etmişler. Yıldız, 5 yıldır aranıyordu ve şişman biriydi. Anladığımız kadarıyla mide ameliyatı ile zayıflayıp tanınmamak için şekil değiştirecekti. Bu konu ile ilgili de soruşturma başlatılmış. Sonuçta ne çıkacak, hep birlikte göreceğiz. İbrahim Yıldız, dükkanda Celal Şenyaşar'ı silah ile vuran kişi. Açılan dava, daha çok faili bulmaya yönelik değildi. Yoksa bir kişi 5 yılda bulanamaz mıydı? Biz 'Silindi' denilen kamera kayıtlarının saklı tutulduğuna inanıyoruz. Bunlar ortaya çıkacaktır" diye konuştu.