Kabine'de gündem deprem ve seçim

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi, gündemde hangi konuların yer aldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En son 6 Mart tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının bu hafta olup olmadığı merak ediliyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi 20 Mart Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak.

Toplantının ana gündem başlıkları 11 ili vuran depremler ve 14 Mayıs seçimleri olacak.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı deprem felaketinin ardından bölgede yürütelen yeniden inşaa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki toplantıda, bölgede görevlendirilen bakanların son duruma ilişkin sunumlar yapması bekleniyor.

Bu çerçevede kabinede barınma sorununun çözümüne yönelik çalışmaları ele alınacak, su ve gıda temini gibi yardım faaliyetleri değerlendirilecek.

Toplantıda, bölgede istihdamın arttırılmasına ilişkin projeler de masaya yatırılacak.

Bu çerçevede brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.

14 MAYIS SEÇİMLERİ

Başta sandık güvenliği olmak üzere seçimler için alınacak tedbirler de kabinenin gündeminde olacak.

Ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ile Terörle mücadele de toplantıda değerlendirilecek.