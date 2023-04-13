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Dansıyla gündeme gelen aday: Tehdit edildim istifaya zorlandım

Sosyal medyada paylaşılan dans görüntüleriyle gündeme damgasını vuran Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra adayı Cem Saygı, partisinden Genel Başkan Muharrem İnce'nin baskısıyla istifa ettirildiğini iddia etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 23:35, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 23:35
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Dansıyla gündeme gelen aday: Tehdit edildim istifaya zorlandım

Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı 22 yaşındaki Cem Saygı, adaylıktan tehdit edildiği için çekildiğini savundu. Saygı, internet araması üzerinden Genel Başkan Muharrem İnce ile görüştüğünü, İnce'nin kendisine 'istifa edeceksin' dedikten sonra telefonu yüzüne kapattığını söyledi. Saygı konuşmasında şunları söyledi:

"Ankara'dan evime kadar geldiler. İlk başta istifa etmem için 5 bin lira teklif etmişlerdi. Ben istifa etmeyeceğimi söyledim. Son süreçte dün akşam beni aradıklarında tehdit ettiler. Zonguldak il başkanı olsun, Ereğli ilçe başkanı olsun, Ankara genel merkezden olsun video ve ses kayıtlarımız var. Tehditler altında kaldığım için istifa etmek zorunda kaldım. Evime kadar transitle 4 kişi almaya geldiler. 'Kardeşim istifa edeceksin sana para vereceğiz' dediler. 5 kuruş almadım, istifa mı da ettim. Genel Başkanımız Muharrem İnce gençlerin önünü açacağız, dedi. Böyle gençlerin önü açılmaz ki. Nerede görüldü gençlerin böyle istifa ettirilişi. Gelip de sıkıştırmanın bir anlamı yok. Muharrem İnce ile görüntülü konuştuk. Kendisi dedi 'istifa edin' diye. Genel Başkan Muharrem İnce ile görüşeceğim, dedim. Yüz yüze konuştuk. 'İstifa edeceksin' dedi. Ben de kendisine 'Ülkeyi böyle mi yönetiyorsunuz?' dedim. Direk telefonu yüzüme kapattı. İnanamadım."

Saygı, "'Bir arabam, bir telefonum var' diyen adam böyle deyip de Türk gencine böyle yapıyorsa hiç düşünemiyorum." ifadesini kullanarak "Bu son aylarda sosyal medyadaki dansımın yayılması üzerine istifa etmemi istediler. Dün akşam beni telefonla aradıklarında ses kaydını aldım. Uğur Akyıldız diye bir meclis üyesi 'Seni evinden aldırırım' gibi kelimeler kullandı. Ben istifa ettim, 4 tane aday var. Memleket Partisi'nden Zonguldak'ta 1 tane aday çıkarttırmayacağım. Beni arayıp da 'istifa et' diyen adam bu ülkeyi yönetemez. Muharrem İnce'nin sosyal medyasından atılan Twit samimi olsaydı Genel Başkanımız 'Senin arkandayız, devam et' derdi. İstifa et dediyse bunun anlamı yok. Demek ki gençlerin arkasında değil." diye konuştu.

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