Öğretmenlere aynı gün hem sorumluluk sınavı görevi hem de ders görevi karşılığında nasıl ek ders ücreti ödenir?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12'nci maddesinin birinci fıkrasında; "Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan aynı Kararın 25'inci maddesinde; "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır." denilmektedir.

Görüleceği gibi, anılan Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması yeterli olmaktadır.

Söz konusu Kararın 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kararın 15'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ise; "İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde 'işletmelerde meslek eğitimi' adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada;

a) Mesleki eğitim merkezlerinde;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,

2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,

b) Diğer okul ve kurumlarda;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,

2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati,

geçmemek üzere okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsamında verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 22.06.2022 tarih ve 52500709 sayılı görüş yazısında; "1-Aynı gün hem sorumluluk sınavı görevi hem de ders görevleri bulunan öğretmenlerin, bu görevlerin ilgili mevzuatına uygun olarak verilmiş ve tüm gereklerinin fiilen yerine getirilmiş olması şartıyla,

2- Meslekle ilgili çalışma döneminde, işletmelerde meslek eğitimi görevi bulunan öğretmenlerin, ilgili mevzuatında bu görevin meslekle ilgili çalışma döneminde verilebilmesinin mümkün olması kaydıyla ve mevzuatında öngörüldüğü şekilde fiilen yerine getirilmiş olması şartıyla, bu görevler için öngörülen ek ders ücretlerinden birlikte yararlandırılmalarının mümkün bulunduğu; aksi durumda ise bu görevlerden yalnızca ilgili mevzuatına göre verilmesi uygun olan görevlerden fiilen yerine getirilenler için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

Öte yandan öğretmenlere meslekle ilgili çalışma döneminde işletmelerde meslek eğitimi görevi verilip verilemeyeceği hususunda, söz konusu eğitim kurumunun Bakanlığımızda bağlı bulunduğu Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR