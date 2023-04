Bakan Karaismailoğlu: 14 Mayıs'ta tempomuzu daha da artıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "14 Mayıs'ta tempomuzu daha da artıracağız, daha fazla gaza basacağız. Hedeflerimiz büyük." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, partisinin Vakfıkebir İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 20 yıldır sürdürülen istikrarlı büyüme, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya koşar adım devam edeceklerini söyledi.

"Türkiye Yüzyılı'nda doğru zamanda doğru adamla koşmaya hazır mısınız? 14 Mayıs'ta tempomuzu daha da artıracağız, daha fazla gaza basacağız." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, hedeflerinin büyük olduğunu, bu hedefler doğrultusunda 20 yıldır çalıştıklarını belirtti.

Karaismailoğlu, milleti her zaman "efendi" gördüklerini vurgulayarak, "Siyasetçiler her zaman hizmetkardır. Bütün düşüncemiz ve çalışma prensimiz budur, değerli arkadaşlar. Biz her zaman sizlerle beraber olacağız. Vakfıkebir'in büyümesi, gelişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kentte ve ilçedeki projelere değinen Karaismailoğlu, "Karadağ yolu, OSB yolu, kavşaklarımız, yollarımız, bunlar çok kolay işler değerli arkadaşlar. Başladık, devam ediyoruz, en kısa zamanda bitireceğiz. Yenilerine başlayacağız. Sizin talepleriniz bizim derdimiz olacak, peşinde koşturacağız. Hiç ayrılmayacağız, kucaklaşacağız." dedi.

- "Terörist sevicilere hiç kimse prim vermez"

Karaismailoğlu, Vakfıkebir'in evlatlarının, vatanına milletine aşık insanlar olduğunu ifade ederek, "O yüzden terörist sevicilere hiç kimse prim vermez, Vakfıkebirli hiç vermez. Türkiye'yi karıştırmaya talip olan Millet İttifakı'nı, dağdaki teröristin gösterdiği o işaret parmağını kırmaya hazır mısınız? Biz vatanımızı kolay kazanmadık. Biz çok bedeller ödedik." diye konuştu.

Yapılan işlerin çok değerli olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu memlekette huzur ve güven ortamı kolay kazanılmadı, çok bedeller ödendi. Bakın Türkiye'nin her bir köşesinde müthiş bir şekilde huzur var, güven var. Herkes işinde gücünde. O yüzden biz daha geri dönemeyiz. Memlekette huzur ve güven varsa yolları, köprüleri, kavşakları, hastaneleri konuşabiliriz. Biz bugünlere kolay gelmedik, o yüzden inşallah herkesi kucaklayacağız, karşımızdaki bu zillet ittifakının nelere talip olduğunu iyi anlatacağız. Bakın karşımızdakileri görüyorsunuz. Bütün Türkiye'yi karıştırmak isteyenler, Türkiye düşmanları hepsi karşımızdaki Millet İttifakı'nı işaret ediyorlar. Uyanık olmalıyız. Birlik, beraberlik içerisinde bunları defetmeliyiz. Bizim sevdamız memleket sevdası."

- "Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük seçimi 14 Mayıs'tır"

Bakan Karaismailoğlu, çok önemli bir seçime gidildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük seçimi 14 Mayıs'tır. Bu böyle biline. 20 yıldır güçlü lider Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok şeyler kazandık. Bundan sonra da büyük planlarımız var. Biz çok konuşmayı bilmeyiz. Bizim icraatlarımız konuşur. Eserlerimiz konuşur. AK Parti'nin hizmet siyaseti eser ve hizmet siyasetidir. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan bunu gördük. Onun için Türkiye'nin her tarafında, dört bir yanında sizleri temsil ederek koşuyoruz ve Türkiye'nin her tarafında imza atıyoruz."

Türkiye'nin son 20 yılda geldiği noktayı örnekleriyle anlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Kolay olmadı. Bu zihniyet değişimiyle oldu değerli arkadaşlar. Bu zihniyet dönüşümünün ve Türkiye'nin büyümesi yönündeki değişimlerin artarak devam etmesi gerekiyor. O yüzden Trabzon'dan, Vakfıkebir'den 14 Mayıs'ta çok büyük bir mesajı Türkiye'ye vermemiz gerekiyor. Buna hazır mısınız? O zaman bakın vaktimiz çok yok. Herkesi kucaklayacağız, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bütün Vakfıkebirliler bizim kardeşimiz ve yol arkadaşımız olacak. Bunun için herkesin gönlüne gireceğiz. Bizim sevdamızın memleket sevdası olduğu, milletimizin derdinin bizim derdimiz olduğunu herkese bıkmadan usanmadan anlatacağız ve bu sandıkları Vakfıkebir'den patlatacağız."

Karaismailoğlu, seçime son 20 gün kaldığını belirterek, "Hoşgörüyle sarılarak, kucaklaşarak, kardeşlik içinde, birlik beraberlik içinde bu kampanyayı bitireceğiz ve kazanan Türkiye olacak, Vakfıkebirliler olacak. Hazır mıyız? Durmak yok, yola devam. 14 Mayıs bayramımız şimdiden kutlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu, program öncesi balık hali, sebze meyve halini ve toptancı marketleri ziyaret etti.

Esnafa hayırlı, bereketli, bol kazançlar dileyen Karaismailoğlu, ardından Ege Koç Nakliyat'ın sahibi Ufuk Bulak'a da ziyarette bulundu.