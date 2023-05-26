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Konya Ovası son yılların en iyi bahar yağışını aldı

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik:- "Mayıs ayındaki yağışlar 50 milimetrenin üzerine çıktı. Belki ocak-şubat aylarındaki kar yağışı azdı ama nisan-mayıs yağışları iyiydi. Son 15-20 yılın ortalamasının üzerinde bir yağış aldık"- "Ulusal Hububat Konseyinin raporlarına baktığımız zaman, buğdayda bu yılki rekoltenin geçen yıldan az olmayacağını ön görebiliyoruz. (Ülke genelinde) Bu rakamın yine 20 milyon tonun üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Aşağı yukarı 7,5 ile 8,5 milyon ton civarında da arpa üretimi bekliyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 11:08, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 11:10
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Konya Ovası son yılların en iyi bahar yağışını aldı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya Ovası, nisan ve mayıs aylarında son 20 yılın en iyi yağışını aldı.

Kışı, beklentinin altında aldığı kar yağışıyla geçiren ovada, bitkinin gelişim dönemi olan şubat ayında da istenen seviyede yağış gerçekleşmedi.

İlkbaharın başından itibaren alınan yağışlar ovada sevinçle karşılandı.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine, hububat ekiminin yapıldığı aylarda yağışların istenen seviyede gerçekleşmediğini söyledi.

Konya Ovası'nda, 2,5 milyon hektar alanın 900 bin hektarının sulanabildiğini ifade eden Çevik, "Kar yağışları istenen seviyede gerçekleşmedi. Bölgemizdeki nisan-mayıs yağışları bitki gelişimi için çok faydalı oldu. Bunu arazide de gözlemliyoruz. Kıraç alanlarda arpa ve buğday ekimi yapılıyor. Bu alanlardaki bitki gelişimi de sulak alanlardaki kadar gelişim sağlamış durumda." dedi.

Çevik, İç Anadolu'da geçen yıla göre buğday ve arpa ekim alanlarında yüzde 5 ile 7 arasında bir artışın olduğunu, bunun yalnızca kıraç alanları değil, sulak alanları da kapsadığını belirtti.

Alınan yağışlarla çiftçinin yüzünün güldüğünü ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

"Mayıs ayındaki yağışlar 50 milimetrenin üzerine çıktı. Belki ocak-şubat aylarındaki kar yağışı azdı ama nisan-mayıs yağışları iyiydi. Son 15-20 yılın ortalamasının üzerinde bir yağış aldık. Ulusal Hububat Konseyinin raporlarına baktığımız zaman, buğdayda bu yılki rekoltenin geçen yıldan az olmayacağını ön görebiliyoruz. (Ülke genelinde) Bu rakamın yine 20 milyon tonun üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Aşağı yukarı 7,5 ile 8,5 milyon ton civarında da arpa üretimi bekliyoruz."

- "Çiftçi bu bahar yağışlarından son derece memnun"

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu ise nisan-mayıs aylarında toprakla buluşan yağışların uzun yıllar ortalamasının üzerinde olduğunu dile getirdi.

Bu dönemde alınan yağışların hububata çok faydalı olduğuna işaret eden Kağnıcıoğlu, "Konya Ovası'nda en yoğun zirai faaliyetin yapıldığı Altınekin'de son 2 ayda metrekareye 150 milimetrenin üzerinde yağış düştü. Bitkinin suya en çok ihtiyaç duyduğu yağışları nisan-mayıs aylarında fazlasıyla aldık. Bu da rekolteye çok iyi yansıyacak. Çiftçi de bu bahar yağışlarından son derece memnun." ifadelerini kullandı.

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