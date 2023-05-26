LGS sınav giriş yerleri açıklandı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş yerleri açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 17:48, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 17:50
Sınavlara girecek olan adaylar, https://www.meb.gov.tr/ adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
LGS SINAV YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN