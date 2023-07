AK Partili Külünk'ten YÖK'e FETÖ sorusu

Şırnak Üniversitesi'nde ortaya çıkan "FETÖ yapılanması" haberlerinin ardından AK Partili Metin Külünk, üniversitelerdeki FETÖ üyelerini ve yapılanmalarını gündeme getirerek YÖK Başkanı Erol Özvar'a çağrı yaptı.

Külünk, "17/25 Aralık'tan sonra ve de 15 Temmuz'dan sonra üniversitelerin içinden ya da dışından kuvvetli FETÖ şüphesi bulunan ve de bulundukları üniversitede örgüt hiyerarşisinde hareket eden, mahrem imamlara bağlı FETÖ yapısı içinde olup haklarında kuvvetli şüpheye dayalı ihbar mektupları, ihbarlar delillendirilmiş şüpheler ile ilgili YÖK'e intikal etmiş kaç üniversitede soruşturma talebi var?" sorusunu yöneltti.

Eski ve yeni YÖK başkanlarına çağrıda bulunan Külünk, üniversitelerde FETÖ soruşturmalarının genişletilmesi ve sonuca ulaştırılmasını istedi. Külünk, "Kahraman milletimiz üniversitelerde FETÖ ilgili operasyonların yapılıp yapılmadığını an be an takip ediyor edecektir" dedi

AK Partili Metin Külünk paylaşımı şu şekilde:

YÖK BAŞKANINA SORUYORUZ.

Peşinen söyleyelim sakın Sayın CB'mızın attığı imzanın arkasına saklanmayın.

Görüldüğü gibi üniversitelerde FETÖ temizliğinin yapılmadığı, Şırnak Üniversitesi'nde akıllara ziyan,mazeretlerin arkasına saklanıldığı gün gibi ortadadır.

Görünen demek ki eski rektörle yeni rektör FETÖ'den ceza alan bu şahsı korumak üzere anlaşmışlardı. Ancak KAHRAMAN MİLLETİMİZİN SÜRECİ YAKIN TAKİBİNİ UNUTMUŞLARDI.

Peki şimdi Şırnak Üniversitesi'ni kamuoyu dikkatle takip ettiği için ve kahraman milletimiz konuya duyarlılığını esirgemediği için deşifre oldular, konu ile ilgili rektörlük açıklama yapmaya MECBUR KALDI.

Ya diğer üniversiteler?

O zaman YÖK başkanına soruyoruz;

17/25 Aralık'tan sonra ve de 15 Temmuz'dan sonra üniversitelerin içinden ya da dışından kuvvetli FETÖ şüphesi bulunan ve de bulundukları üniversitede örgüt hiyerarşisinde hareket eden,mahrem imamlara bağlı FETÖ yapısı içinde olup haklarında kuvvetli şüpheye dayalı ihbar mektupları,ihbarlar delillendirilmiş şüpheler ile ilgili YÖK'e intikal etmiş kaç üniversitede soruşturma talebi var?

Bugüne kadar bu soruşturma talepleri ile ilgili ne kadar başvuruyu savcılığa verdiniz?

Ne kadarını zamana yayarak zamanaşımı adı altında sümenaltı etmeye çalıştınız?

DEVLETİN İLGİLİ KURUMLARI İLE ORTAKLAŞA TEPEDEN TIRNAĞA ÜNİVERSİTELERİ gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?

Eski YÖK başkanı ve yeni YÖK başkanı bu sorulara cevap vermek zorundadır.

Kahraman milletimiz üniversitelerde FETÖ ilgili operasyonların yapılıp yapılmadığını an be an takip ediyor edecektir.

VATANSEVER BAĞIMSIZLIKÇI ÖĞRETİM ÜYELERİ HANGİ ANLAYIŞTAN OLURSA OLSUN BU ÖRGÜTE KARŞI AYAĞA KALKMALI MÜCADELEYİ BIRAKMAMALIDIR.