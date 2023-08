Bakan Göktaş: Depremzede çocukların güçlü bireyler olmasını hedefliyoruz

Bakan Göktaş, Antakya ilçesindeki İstanbul Sanayi Odası Konteyner Kenti'nde düzenlenen Kalp Kalbe Programı'nda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin üzerinden 190 gün geçtiğini söyledi.

İlk günden bu yana depremzedelerin yanında olduklarını aktaran Göktaş, "Yaralarımızı birlikte sarıyor, her geçen gün birlikte biraz daha iyi oluyoruz. Rabbim bize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Diğer şehirlerimizde olduğu gibi Hatay'ımızı da ayağa kaldırıyor, yıkılan her bir hanemizi inşa ediyor, hem Hatay'ımızı hem Hataylılarımızı eski günlerine döndürmek için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Depremin ardından ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve aile bütünlüğünün tekrar sağlanabilmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Göktaş, çocukların hızlı bir şekilde tedavi edilmesi ve kimlik tespitlerinin yapılarak aile ve yakınlarına kavuşmalarına öncelik sağladıklarını belirtti.

Geleceğin mimarı çocuklar için ne varsa yapmaya hazır olduklarına dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Uygulamaya koyduğumuz Kalp Kalbe Programı ile çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla sosyal, akademik, sanatsal ve sportif aktiviteyle desteklenmelerini sağlayarak hayatlarının bundan sonraki aşamalarında daha güçlü bireyler olmalarını hedefliyoruz. 11 ilde geçici barınma merkezlerindeki çocuklarımızın ve gençlerimizin her anını dolu dolu geçirmeleri, bu geçici süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamaları hususunda var gücümüzle çalışmaktayız. Bu hedef doğrultusunda, çocuklarımızın yaşlarına ve gelişimlerine uygun etkinlik alanları oluşturduk. Özellikle 14-18 yaş arası gençlerimizin ilgi alanlarını ve temel gelişimsel ihtiyaçlarını dikkate alarak hobi atölyeleri ve etkinlik alanlarını hayata geçirdik. Gayemiz, gençlerimizin bu etkinlik alanlarında yeteneklerini ve hayallerini keşfederek ülkesi, memleketi için fayda sağlayacak bir insan olmak için kendilerine bir yol belirlemeleri."

Göktaş, depremden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak çalıştıklarını belirterek, "Bugüne kadar temel ihtiyaçların giderilmesi için kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de sosyal kalkınmaya öncelik vererek devam edeceğiz. İşte bu projeyle tüm illerimizdeki sosyal kalkınma hamlemizi başlatmış olduk. Sizlere tüm samimiyetimle ifade ediyorum; neye ihtiyacınız olursa bize ulaşın. Maddi manevi devletimiz sizlerin yanında olacaktır. 'Bu da söylenmez, bu küçücük şeyi de istemeyelim' demeyin. Gücünüzün yetmediği her an yanınızda olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Diğer konuşmacılar

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da 6 Şubat depremlerinden en ağır hasara uğrayan kentte afetin ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm imkanların seferber edildiğini dile getirdi.

Tüm bakanlıkların bölgede yoğun şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Seferberlik ruhuyla atılan her adım, yapılan her hizmet, uygulamaya konulması planlanan her proje, şehrimizi bir adım daha ileri götürerek insanımızdaki psikolojik travmayı hafifletmekte ve güzel günlerin yakın olduğunu bizlere göstermektedir. Bu süreci destekleyerek devletimizin ve milletimizin yanında olduklarını gösteren insanımızdan hizmetlerini esirgemeyen STK'lerimiz, dernekler, iş insanlarımız ve kendini ülkesine vakfetmiş bireylerimiz ve hayırseverlerimiz bu sürecin en önemli kahramanlarıdır. Devletiyle ve milletiyle her zaman kenetlenmesini bilmiş bu ulvi ruh, istikbalimizin ne kadar güçlü olacağının da önemli göstergesidir."

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, depremlerin üzerinden 6 ay geçtiğini hatırlatarak, kolay unutulmayacak günler yaşadıklarını ve yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Bu sürecin herkese hayatını, kararlarını ve öncelikleri sorgulattığını belirten Yılmaz, "İnsan, millet, birlik olmanın ne demek olduğunu yaşadık bu süreçte. Bu süreçte 7'den 70'e tüm milletimizin kalbi burada, deprem bölgesinde sizlerle attı, sizinle beraber yandı. Bir taraftan devletimiz bir taraftan tüm insanlarımız 7'den 70'e ne yapabiliriz diye bölgeye akın ettiniz. Bu süreç bize bir kere daha gösterdi ki biz millet olarak zor günlerinde birbirlerine kenetlenen çok güçlü ve birbirini seven milletiz." diye konuştu.

Yılmaz, dayanışmayla milletçe el ele vererek bugünlerin aşılacağını, Hatay'ın eski güzel günlerine döneceğini ifade etti.

Depremzedelerin yuvalarına kavuşuncaya kadar ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Biz ayağımızı yere sağlam bastığımız, çocuklarımıza ve ailemize sahip çıktığımız, geleceğe umutla baktığımız sürece bugünleri daha kolay atlatacağız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, konuşmaların ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan çocuklara hediye takdim etti, konteyner kentte çeşitli atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulundu.