Dolar/TL, 27,03 seviyesinden işlem görüyor

Dün, 27,04-26,73 bandında hareket eden dolar/TL günü yüzde 0,08 değer kazancıyla 27,0263'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın ikinci gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 27,0310'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 28,8800'den, sterlin/TL de yüzde 0,10 değer kaybıyla 33,4620'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,10 üzerinde 105,15 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0680'den işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed'in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında "Banka'nın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine" ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Analistler bugün ekonomi yönetimin, ABD'de Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Global Yatırımcılar Konferansı'na katılacağını ve ABD iş dünyasının üyeleriyle bir araya geleceğini anımsatarak, toplantından gelecek detayların dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyelerinin direnç, 104'ün ise destek konumunda olduğunu söyledi.