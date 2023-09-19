Dolar/TL, 27,03 seviyesinden işlem görüyor

YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına 'ders ücreti uyarısı'
YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına 'ders ücreti uyarısı'
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklandı
Aralarında anlaşan 4 kız öğrenci yurduna rekabet soruşturması
Aralarında anlaşan 4 kız öğrenci yurduna rekabet soruşturması
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Ne yediğimizi bilmiyoruz! Bakanlık 18 aydır ifşa etmiyor
Ne yediğimizi bilmiyoruz! Bakanlık 18 aydır ifşa etmiyor
Yemek kuryesine vergi takibi: 3 milyarlık fiş kesilmemiş
Yemek kuryesine vergi takibi: 3 milyarlık fiş kesilmemiş
Halka arzda 50 milyar TL aşıldı! 13 yılın toplamına 1 yılda ulaşıldı
Halka arzda 50 milyar TL aşıldı! 13 yılın toplamına 1 yılda ulaşıldı
Yeteneğe göre eğitim geliyor
Yeteneğe göre eğitim geliyor
Erdoğan'dan ABD'li sunucuya tepki: Kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
Erdoğan'dan ABD'li sunucuya tepki: Kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
Erdoğan: 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak döndü
Erdoğan: 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak döndü
'Erdoğan'dan PKK, FETÖ, DEAŞ tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele vurgusu'
'Erdoğan'dan PKK, FETÖ, DEAŞ tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele vurgusu'
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tanrıkulu'nun dokunulmazlık fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi
Tanrıkulu'nun dokunulmazlık fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı
TÜRK-İŞ'ten kıdem tazminatı açıklaması
TÜRK-İŞ'ten kıdem tazminatı açıklaması
Kamu-Sen: TBMM'de ana gündem memur ve emekli maaşları olmalıdır
Kamu-Sen: TBMM'de ana gündem memur ve emekli maaşları olmalıdır
Güvenlik görevlilerine ve meslektaşlarına saldıran polis açığa alındı
Güvenlik görevlilerine ve meslektaşlarına saldıran polis açığa alındı
Konut fiyatlarında temmuzda yıllık artış yüzde 95
Konut fiyatlarında temmuzda yıllık artış yüzde 95
'Polis merkezinde ölüm' davasında 6 polise hapis cezası
'Polis merkezinde ölüm' davasında 6 polise hapis cezası
İstanbul'da konut almak zorlaşıyor
İstanbul'da konut almak zorlaşıyor
Hakim İrfan Saraç ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Hakim İrfan Saraç ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Kamu personeli spor oyunlarında buluşacak
Kamu personeli spor oyunlarında buluşacak
Bakan Kacır'dan Elon Musk açıklaması: İş birliğini arzu ediyor
Bakan Kacır'dan Elon Musk açıklaması: İş birliğini arzu ediyor
YHT biletlerine zam geldi
YHT biletlerine zam geldi
Fatih Altaylı'ya Diyanet'in fetva ve görüşleri hakkındaki paylaşımları nedeniyle iddianame
Fatih Altaylı'ya Diyanet'in fetva ve görüşleri hakkındaki paylaşımları nedeniyle iddianame
3 kurum toplamda 7 bin 246 personel almak için ilana çıktı
3 kurum toplamda 7 bin 246 personel almak için ilana çıktı
Dolar yeniden 27 TL'yi aştı
Dolar yeniden 27 TL'yi aştı
Bankalara yeni talimat: TL'yi cazip kılacak yeni kararlar alındı
Bankalara yeni talimat: TL'yi cazip kılacak yeni kararlar alındı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL, 27,03 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 27,03 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 10:05, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 10:06
Yazdır
Dolar/TL, 27,03 seviyesinden işlem görüyor

Dün, 27,04-26,73 bandında hareket eden dolar/TL günü yüzde 0,08 değer kazancıyla 27,0263'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın ikinci gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 27,0310'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 28,8800'den, sterlin/TL de yüzde 0,10 değer kaybıyla 33,4620'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,10 üzerinde 105,15 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0680'den işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed'in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında "Banka'nın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine" ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Analistler bugün ekonomi yönetimin, ABD'de Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Global Yatırımcılar Konferansı'na katılacağını ve ABD iş dünyasının üyeleriyle bir araya geleceğini anımsatarak, toplantından gelecek detayların dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyelerinin direnç, 104'ün ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Bu Habere Tepkiniz