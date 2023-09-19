Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı
Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı, otobüste sıkışanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 21:02, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 21:03
Abdullah U. yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, Horasan Sanayi Sitesi çıkışında aynı yönde ilerleyen Eyüp U'nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 7 kişi ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, otobüste sıkışanları kurtarmak için çalışma yürütüyor.
Jandarma ekipleri, Horasan-Erzurum kara yolunda güvenlik önlemi aldı.