657/68-b atamalarında 36. Madde kapsamında emsal intibak yapılır mı?

Bilindiği üzere, intibak kelimesinin memurlar açısından anlamı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirlenen özelliklere sahip olan ve memurluğa atanan kişinin ilk girişteki özelliklerinin/niteliklerinin ya da mevzuatın değişmesi nedeniyle mevcut durumun cari mevzuat ile uyumlu hale getirilmesidir.

Devlet memurlarının intibakında eğitim durumu ve hizmet süreleri dikkate alınır ancak emsali olarak belirlenen Devlet memurunun ulaşmış olduğu derece ve kademeyi geçemez.

657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin Ortak Hükümler A/12-d'de yer alan düzenlemesine göre; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87'nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi eğitime ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler. Bu düzenleme kapsamda yapılacak intibak işleminde aslında memurun ulaşacağı yeni seviye bakımından bir üst/tavan sınır getirilmekte ve bu sınır emsal personele göre belirlenmektedir.

657 sayılı Kanunun 68'inci maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek astsubaylık ve yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır."

Bu madde incelendiğinde bu kapsamda yapılacak atamalarda memurların hizmet süresi hesap edilirken 657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinde düzenlenen emsal intibak uygulamasına herhangi bir atıf yapılmamıştır. Ancak, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda çalışılan sürelerin tamamı bu sürelerin hesabında dikkate alınacağı açık bir şekilde düzenlenmiştir. Yeri gelmişken şu hususu da belirtmek gerekir. Bunun yanında diğer aranan tüm şartların sağlanması durumunda dahi 68-B çerçevesinde atanmada bir zorunluluk bulunmadığı gibi bu şekilde atama işleminde İdarenin takdir hakkı bulunmaktadır.



