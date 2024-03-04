Türkeş Güney: 3600 konusunda verilen sözler havada kalmamalı

Türk Büro-Sen'in "1 Temsilci 1 Sendikadır" temalı istişare ve eğitim toplantısı 4. Grubu Afyonkarahisar, Antalya 1 ve 2, Burdur, Denizli 1 ve 2, Isparta, Karaman, Konya 1 ve 2, Mersin 1 ve 2, Malatya, Şanlıurfa ve Kırıkkale Şube Başkanları, İlçe ve İşyeri Temsilcilerinin katılımı ile 2-4 Mart 2024 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirdi.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Toplantıya Genel Başkan Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcıları Vedat Ulu, Özkan Ulupınar, Sami Çam ve Nebi Yay katıldı.



3600 EK GÖSTERGE SÖZÜ SEÇİMLERDEN ÖNCE TUTULMALIDIR



Yetkili Sendika tarafından Toplu Sözleşme Masasında bırakılan memurların haklarına da değinen Türkeş Güney, "1.dereceye gelen memurlarımıza 3600 ek gösterge verilmesi, Yardımcı hizmetli sınıfının kaldırılarak bu sınıftakilerin GİH ve TH sınıfına geçirilmesi, Enflasyon farkının 0 zam demek olduğunu, mutlaka refah payı verilmesi gerektiğini, Temmuz ayında 8,077 TL Ocak da 12,174 TL olan ilave ek ödemenin memur emekli maaşlarına yansıtılmasını, Enflasyon farkının aylık olarak ödenmesi, başta kira yardımı olmak üzere ülkemizin geçinme şartlarını dikkate alan bir maaş düzenlemesi, Fazla mesai ücreti, harcırah tutarları ile aile çocuk yemek giyecek ve diğer yardımların günün ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, Taşra teşkilatına servis hizmeti ya da ulaşım imkanı sağlanması, Hizmet kolumuzdaki kurumlarda Adalet, Maliye, Gümrük ve Savunma Hizmetleri Sosyal Güvenlik başta olmak üzere yeni hizmet sınıfları ihdas edilmesi, SGK kurumu taşra teşkilatına uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarının ihdas edilmesi, 666 Sayılı KHK kaldırılan ikramiyelerin yeniden ihdası, İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına kurum içinden atama yapılması, Kariyer uzmanlar arasında merkez taşra ayrımının kaldırılması, Adalet çalışanlarının 2802 sayılı yasaya göre değil 4483 sayılı yasaya göre yargılanması, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına uzman katiplik kadrolarının ihdası, Meteoroloji çalışanlarına ödenen havacılık tazminatın artırılması ve düzenli ödenmesi, Cefakar nüfus valilik ve kaymakamlık çalışanları için içişleri uzmanlığı kadrolarının ihdası, Pasaport ehliyet vs. gibi hizmetlerden alınan harç ve değerli kağıtlar bedelinden bu personele pay verilmesi, Devlet hayatımıza yeni giren 112 ve göç personelinin sorunlarının çözümü konuları başta olmak üzere hizmet kolumuzdaki bütün kurumlarda sorunların takipçisi ve çözümü için mücadele ediyor sorunlar çözülene kadar de edeceğiz."



MEMURLARIMIZIN SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜMLER BULMAK İÇİN TOPLU SÖZLEŞMEDE MASAYA YETKİLİ OLARAK OTURMALIYIZ



Genel Başkan Türkeş Güney, "Aileleri ile birlikte yaklaşık 25 milyonu ilgilendiren memurlarımızın maaş ve özlük hakları 2 yılda bir, 1 Ağustos tarihinde başlayan toplu sözleşme süreci ile belirleniyor. Bildiğiniz gibi Geçtiğimiz ağustos ayında da 7.dönem toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleştirildi. Toplu sözleşme masasında memurlarımızın hiçbir sorunu tartışılmamış, beklentiler karşılanmamış, memur ve memur emeklilerimiz enflasyon tahminin altında bir maaş zammına mahkum edilmiştir. Türkiye Kamu Sen olarak toplu sözleşme sürecinde, masaya katılma, sürece dahil olma, memurlarımızın sorunları çözme adına yaptığımız bütün çağrılar karşılıksız kalmış, ne memurun sorunlarını müzakere etmişler, ne de müzakere edecek sendika olan Türkiye Kamu-Sen'i toplu sözleşme masasına davet etmişlerdir. Hakeme taşınan yetkili sendika belgelerinden anlaşılacağa üzere, masada 22 gün boyunca çay kahve içip sohbet etmişler. Buradan üstüne basa basa ısrarla ifade ediyorum ki; malum yetkili sendika; Masada hangi konuların konuşulacağını dahi bilmemektedir.

Son yapılan 7.dönem toplu sözleşme de, öncekiler gibi memurun sorunlarının tartışılmadığı, müzakere edilmediği, en önemli meşru zeminin heba edildiği bir süreç olmuştur. Bu nedenle diyoruz ki; Malum sendikanın miadı dolmuş, raf ömrü sona ermiştir. Bu durumu kendileri de görüyor, erimenin önüne geçmek için, kutsal hak arama aracı olan sendikacılığı, eşantiyon limited şirketine, züccaciyeci dükkanına döndürdüler.

Günü birlik bir teşkilat olmadığımız için günü birlik politika ve çözümlere de itibar etmiyoruz diyen Genel Başkan Türkeş Güney, "7 dönemdir toplu sözleşme masasında memura ihanet eden memurun hakkını aramayan malum sendika; erimeyi durdurmak adına memurun gözünü boyamaya, memuru eşantiyon dağıtarak aldatma yoluna gitmiş, memuru alınıp satılan meta yerine koymuştur. Kutsal hak arama aracı olan memur sendikacılığına da, toplumun en eğitimli kesimi olması hasebiyle, mesleği ile ilgili ülkesi ile devleti ile ilgili düşünceleri ve duruşu olması gerek memurumuzu da dejenere eden bu anlayışı kınıyor reddediyoruz.

Türk Büro-Sen olarak; kalıcı ve uzun ömürlü yatırımlara yöneliyoruz. Bugün ki ekonomik şartlarda memurumuzun tatil yapması tatile gitmesi hayal ötesidir. İşte bu gerçeklerden hareketle üyelerimizin çalışırken ve emekli olduklarında faydalanacakları ekonomik tatil yapacakları bir sosyal tesisi hayata geçirmek sendikamıza kazandırmak için Antalya Manavgat'ta arsamızı aldık, inşallah tesisimizi de hayata geçirecek, sizlerin ekonomik şartlarla tatil yapmanızı sağlayacağız, işte Türk Büro-Sen ile eşantiyoncu ucuz anlayışın farkı buradadır.

Toplantının ikinci bölümünde Prof. Dr. Onur Ender Aslan'ın konuşması (Türk Dünyası, Devlet, Bürokrasi ve Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen'in Misyonu ve Vizyonu), Genel Başkan Yardımcımız Nebi Yay'ın "1 Temsilci 1 Sendikadır" ve Genel Başkan Yardımcımız Özkan Ulupınar'ın "Sendikacılıkta Sosyal Medya Kullanımı, Eşantiyon Sendikacılığı ve Sendikamızın Duruşu" Sunumları ile istişare ve eğitim toplantısı tamamlandı.

