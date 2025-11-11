İmamoğlu iddianamesi 4 bin sayfa olacak

Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Sponsorlu İçerik
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
'Efsane İndirimler' tüketici şikayetine dönüştü: Önce bindir, sonra indir!
'Efsane İndirimler' tüketici şikayetine dönüştü: Önce bindir, sonra indir!
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu
Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
67 yıllık ilçe 'köy' olmak üzere: İlçeye taşınacak 350 kişi aranıyor!
67 yıllık ilçe 'köy' olmak üzere: İlçeye taşınacak 350 kişi aranıyor!
Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Sındırgı'da peş peşe depremler
Sındırgı'da peş peşe depremler
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İmamoğlu iddianamesi 4 bin sayfa olacak

Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili soruşturma tamamlandı. 19 Mart'ta operasyon için düğmeye basan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 230 gün sonra iddianamenin yazımını bitirdi. Yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede İstanbul'u ahtapot gibi saran örgüt tüm çıplaklığıyla ortaya konuldu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Kasım 2025 07:28, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 07:32
Yazdır
İmamoğlu iddianamesi 4 bin sayfa olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak yaklaşık 4 bin sayfalık iddianame hazırladı. Yeni Şafak, 8 savcının hazırladığı iddianamenin detayına ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, bir başsavcı vekili ve 6 soruşturma savcısı tarafından yürütülen çalışmada son okuma ve kontrollerin yapıldığı öğrenildi. İddianame, nihai onayın ardından önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacak.

1 NUMARA İMAMOĞLU

Görevden alınan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 numara olarak yer aldığı iddianamede toplam şüpheli sayısı 400'ün üzerinde. İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşları; İBB Sözcüsü ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, gizli kasa Emrah Bağdatlı, gizli kasa Adem Soytekin, reklamcı Murat Kapki gibi isimler de şüpheli listesinde.

- 100'den fazla kişi itirafçı oldu

Etkin pişmanlıktan faydalanan 100'den fazla şüpheliyle çok sayıda tanığın ifadeleri de iddianamede yer alacak.

- Masak raporları, kripto haberleşme tapeleri delil olacak

İddianamede milyarlarca liralık vurgunun çarpıcı delilleri de yer bulacak. Soruşturma boyunca hazırlanan MASAK raporları, bilirkişi raporları, mülkiye müfettişlerinin raporları, dijital veriler, HTS kayıtları, güvenlik kamera kayıtları ve kripto haberleşme tapeleri can alıcı unsurlar olacak. Delil klasörlerinde binlerce sayfa belge var. Şüphelilere onlarca ayrı eylemden "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlar yöneltilecek.

- Birçok ünlü iş adamını nasıl haraca bağladığı ortaya konulacak

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasını satın almak için yaptığı, kamuoyunda "para kuleleri" olarak bilinen usulsüzlükler de iddianamede yer alacak. Ayrıca İmamoğlu liderliğindeki örgütün birçok ünlü iş adamını nasıl haraca bağladığı da ortaya çıkacak. Kamuoyuna yansıyan ifadelere göre, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından rüşvet istendiğini beyan eden DAP Yapı, Torunlar ve Medicana şirketlerinin sahiplerinden istenen rüşvetlerin iddianamedeki eylemler arasında olması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber