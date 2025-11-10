İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Genel müdürlük tarafından paylaşılan uzun vade hava tahmin raporuna göre, bu geceden itibaren kentte yerel sağanak etkili olacak.

Yağışlı havanın cuma gününe kadar yerel ve aralıklarla sürmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının kademeli olarak azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Kentte bugün 20 derece civarında seyreden sıcaklık değerleri cuma gününe kadar yağışla birlikte 17 derece civarına düşecek.