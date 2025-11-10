İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama

Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu
Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
67 yıllık ilçe 'köy' olmak üzere: İlçeye taşınacak 350 kişi aranıyor!
67 yıllık ilçe 'köy' olmak üzere: İlçeye taşınacak 350 kişi aranıyor!
Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Sındırgı'da peş peşe depremler
Sındırgı'da peş peşe depremler
Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri
Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri
Erdoğan: 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
Erdoğan: 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı: İşte tüm detaylar!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı: İşte tüm detaylar!
Bakan Tekin: Başarı artık sadece sınavla sınırlı kalmayacak
Bakan Tekin: Başarı artık sadece sınavla sınırlı kalmayacak
Yenişafak: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır
Yenişafak: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır
Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri
Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama

İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 21:22, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 21:24
Yazdır
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yürütülen çalışmalar neticesinde, "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 eyleme karıştığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik 7 Kasım'da düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin yakalandığı vurgulandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Öte yandan, 1 şüphelinin işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber