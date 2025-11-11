Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!

Türkiye'de sanayici işçi bulamamaktan yakınırken, gençler iş beğenmiyor. İş dünyası ise çözümü ithal işçide buldu.

Bugün tarımdan turizme, sanayiden inşaata kadar hemen hemen her sektörde yabancı işçi ithal ediyor. Deprem bölgesinin inşaat çalışmalarını Türk Cumhuriyetlerinden gelen işçiler sırtlarken, Antalya başta olmak üzere turizm bölgeleri yabancı çalışanlara emanet.

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre; çalıştıracak eleman bulmakta zorlanan sanayici de son dönemde ithal işçiye yöneldi. Sanayici Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere Ukrayna, Hindistan, Endonezya, Filipinler, Sri Lanka, Afganistan gibi ülkelerden işçi için girişimlerde bulunuyor. Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, Türkiye'de kayıtlı 550 bin yabancı işçi çalıştığını belirterek kendilerinin de 75 tane Türkmen işçi çalıştırdıklarını bildirdi. Yeni işçi alımı için Çalışma Bakanlığına başvuru yaptıklarını ifade eden Tecdelioğlu, "Sanayiciler, nitelikli eleman bulamadığı için iş gücünü artık yurt dışından temin ediyor" dedi.

Firmalar, toplam çalışan sayısının yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde yabancı personel istihdam edebiliyor. İşçilerin tamamen sigortalı ve kayıtlı şekilde çalıştığını anlatan Tecdelioğlu, "Her çalışan için SGK'ya prim ödüyoruz. Anlaşmalar 1+1 şekilde yapılıyor. Haftada 60 saat çalışıyorlar. Lojman, servis ve yemek masrafları işverene ait. Normalde devletin belirlediği ücret 26 bin lira ama biz çalışanlarımıza 31 bin lira veriyoruz" diye konuştu.

ROBOTLAŞMAYAN AYAKTA KALAMAYACAK



Türkiye'de doğurganlık oranının hızla azaldığına dikkat çeken Tecdelioğlu, 10 yıl sonra çalıştıracak eleman bulamayacaklarını söyledi. Tecdelioğlu, "Türkiye'de de doğurganlık oranı 2024'te 1,48'e geriledi. Evlenme oranı hızla azalıyor. 10 sene sonra nüfusumuz 10 milyon daha az olacak. Hastaya, yaşlıya bakacak eleman bulamayacağız. Üretimde otomasyon şart. Otomasyon, robotik üretim, yapay zeka, dijital dönüşüm yapamayan şirketler beş sene içinde yok olacak" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş da 25 yabancı işçi çalıştırdıklarını, Türkmenistan'dan 200 kişi için de başvuru yaptığını bildirdi. Akdaş, 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 31,35'inin ne eğitimde ne de istihdamda bulunduğunu belirterek,"Yaklaşık 2,5 milyon gencimiz ne işte ne okulda. Sanayici nitelikli eleman bulamazken, bu kadar çok gencin sistemin dışında kalması ülke ekonomisi açısından büyük bir kayıp. Eğitim alanında mutlaka radikal tedbirlerin alınması lazım. Yoksa yakın gelecekte çalışan ihtiyacımızı karşılayamayacağız" ifadelerini kullandı.

TURİZM ÇÖZÜM ARIYOR



Antalya'da turizm tesisleri yabancı çalışanlara emanet. Nisanda ciddi bir şekilde personel sıkıntısı yaşadıklarını ve yurt dışından eleman getirmek zorunda kaldıklarını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, ancak çalışanlarda Türk misafirperverliğini göremediklerini söyledi. Saatçioğlu, kış sezonunu hareketlendirmek için alternatifler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "İŞKUR ile görüşme yaptık, 18-30 yaş arasında ve turizm diploması olan çalışanların dört ay boyunca kısa çalışma uygulamasından faydalanmasını arzu ediyoruz" dedi.