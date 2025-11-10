ABD ve Çin deniz taşımacılığı soruşturmalarını askıya aldı

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Çin'in denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerinde aldığı tedbirlere karşı, Güney Koreli gemi inşa şirketi Hanwha'nın ABD'deki 5 ortaklığına 14 Ekim'de getirdiği yaptırımların uygulamasının 1 yıl süreyle ertelendiği belirtildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı da, Çin limanlarını kullanan Amerikan gemilere getirdiği özel liman ücretlerinin de 1 yıllığına askıya alındığını duyurdu.

Trum ve Şi görüşmesi

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin, 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede taraflar, son aylarda gerilime neden olan kritik bazı ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların karşılıklı ötelenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.

Bu kapsamda Washington yönetimi, Çin'in denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerine yönelik başlattığı 301. madde soruşturması sonunda ülkesinin limanlarını kullanan Çin gemilerine ton başına ek liman ücreti getirilmesine ilişkin kararı, Pekin de buna misilleme olarak aldığı tedbirleri bir yıl erteleme konusunda anlaştıklarını bildirmişti.