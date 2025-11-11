'Efsane İndirimler' tüketici şikayetine dönüştü: Önce bindir, sonra indir!

Kasım ayının beklenen 'efsane indirimleri' online alışverişe olan talebi adeta uçurdu. Ancak coşkulu başlayan alışveriş dönemi, hızla artan tüketici şikayetlerinin gölgesinde kaldı. İndirimlerin başlamasıyla birlikte hem e-ticaret platformları hem de kargo sektöründe yaşanan sistem sorunları, 'fırsat' olarak sunulan kampanyaların tüketici için hayal kırıklığına dönüşmesine sebep oldu.

En büyük problemlerin başında 'önce zam sonra indirim' yapılması konusu geliyor. Mesela ekim ayında satışta olan bir ürünün fiyatı kasım ayı başı itibarıyla zam yapılıp, ardından 'süper indirim' adı altında yeniden satışa sunuluyor. Ayrıca bir ürünün fiyatının gün içinde bile defalarca değiştiği gözleniyor.

"ÖNCE BİNDİRİP SONRA İNDİRİYORLAR"



Bu duruma somut bir örnek, 65 inç bir televizyonun yaşadığı fiyat serüveni oldu. Bir tüketici, 6 Kasım sabahı 44 bin 750 TL olarak gördüğü ürünün fiyatının öğleden sonra 61 bin TL'ye yükseldiğini belirterek, "Bir günde üç dört farklı fiyatla karşılaştım" diyerek duruma isyan etti.

Bir başka e-ticaret sitesinde ise normal fiyatı 1 milyon 88 bin lira olarak gösterilen bir ayakkabı, yüzde 99 indirimle 13 bin 415 liraya "satışa" sunuldu. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu ve benzeri uygulamaların "haksız ticari uygulama" kapsamına girdiğini vurguladı.

Ağaoğlu, "Önce bindirip sonra indiriyorlar. Yasal mevzuata göre son 10 gün boyunca uygulanmış en düşük fiyattan indirim yapılabilir. Tüketici bu durumda malı satın alırsa, indirimden önceki fiyatı satıcı ispatlamak zorunda. Aksi takdirde ödediği bedelin indirim oranı kadarını geri alabilir" açıklamasını yaptı.

UYGULAMA FAHİŞ FİYATIN ÖNÜNE GEÇECEK



Şüpheli durumlarda tüketicilerin ALO 175 hattına ve Reklam Kuruluna başvurmalarını tavsiye eden Ağaoğlu, fiyat eğrisi uygulamasıyla tüketiciyi yanıltıcı kampanyaların önüne geçilebileceğini söyledi.

Ağaoğlu "Tüketiciyi korumanın en temel yolu, şeffaflıktan geçer. Bu sebeple bakanlığın bir an önce harekete geçerek, bütün internet sitelerinde ürün fiyat geçmişinin grafiklerle gösterilmesini mecburi hale getirmesini talep ediyoruz. Tüketiciler bir ürünün son üç aylık fiyat değişimini, en düşük ve en yüksek seviyeleri net bir şekilde görebilmeli. Bu 'fiyat eğrisi' uygulaması, vatandaşlarımızın artış ve düşüşleri anında fark ederek doğru zamanda, bilinçli alışveriş yapmasının önünü açacak ve fahiş fiyat artışlarının da önüne geçecektir. Bu, hem tüketici hakları hem de sağlıklı bir piyasa için elzemdir" dedi.

STOK OYUNU



Fiyat istikrarsızlığının yanı sıra, "stok yok" veya "yanlış fiyatlandırma" gerekçesiyle iptal edilen siparişler de büyük tepki topluyor. Tüketiciler, indirim fırsatını kaçırdıkları gibi müşteri hizmetlerine ulaşmakta da güçlük çektiklerini ifade ediyor. Ayrıca teslimat gecikmeleri, ürünlerin kaybolması, yanlış adrese teslim veya hasarlı ürün ulaştırılması gibi şikayetlerde kayda değer bir artış gözlemleniyor.

KAAN ZENGİNLİ