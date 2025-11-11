Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
'Efsane İndirimler' tüketici şikayetine dönüştü: Önce bindir, sonra indir!
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
67 yıllık ilçe 'köy' olmak üzere: İlçeye taşınacak 350 kişi aranıyor!
Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Sındırgı'da peş peşe depremler
Kasım ayında başlayan online alışveriş indirimleri, "önce zam yapıp sonra süper indirim" adı altında satış yapılması ve ürün fiyatlarının gün içinde defalarca değişmesi gibi nedenlerle tüketici şikayetlerini zirveye taşıdı. 44 bin 750 TL'den 61 bin TL'ye çıkan televizyon fiyatı gibi somut örneklerle isyan eden tüketiciler, stok oyunları ve kargo gecikmeleriyle de mağdur oldu.

11 Kasım 2025
Kasım ayının beklenen 'efsane indirimleri' online alışverişe olan talebi adeta uçurdu. Ancak coşkulu başlayan alışveriş dönemi, hızla artan tüketici şikayetlerinin gölgesinde kaldı. İndirimlerin başlamasıyla birlikte hem e-ticaret platformları hem de kargo sektöründe yaşanan sistem sorunları, 'fırsat' olarak sunulan kampanyaların tüketici için hayal kırıklığına dönüşmesine sebep oldu.

En büyük problemlerin başında 'önce zam sonra indirim' yapılması konusu geliyor. Mesela ekim ayında satışta olan bir ürünün fiyatı kasım ayı başı itibarıyla zam yapılıp, ardından 'süper indirim' adı altında yeniden satışa sunuluyor. Ayrıca bir ürünün fiyatının gün içinde bile defalarca değiştiği gözleniyor.

"ÖNCE BİNDİRİP SONRA İNDİRİYORLAR"

Bu duruma somut bir örnek, 65 inç bir televizyonun yaşadığı fiyat serüveni oldu. Bir tüketici, 6 Kasım sabahı 44 bin 750 TL olarak gördüğü ürünün fiyatının öğleden sonra 61 bin TL'ye yükseldiğini belirterek, "Bir günde üç dört farklı fiyatla karşılaştım" diyerek duruma isyan etti.

Bir başka e-ticaret sitesinde ise normal fiyatı 1 milyon 88 bin lira olarak gösterilen bir ayakkabı, yüzde 99 indirimle 13 bin 415 liraya "satışa" sunuldu. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu ve benzeri uygulamaların "haksız ticari uygulama" kapsamına girdiğini vurguladı.

Ağaoğlu, "Önce bindirip sonra indiriyorlar. Yasal mevzuata göre son 10 gün boyunca uygulanmış en düşük fiyattan indirim yapılabilir. Tüketici bu durumda malı satın alırsa, indirimden önceki fiyatı satıcı ispatlamak zorunda. Aksi takdirde ödediği bedelin indirim oranı kadarını geri alabilir" açıklamasını yaptı.

UYGULAMA FAHİŞ FİYATIN ÖNÜNE GEÇECEK

Şüpheli durumlarda tüketicilerin ALO 175 hattına ve Reklam Kuruluna başvurmalarını tavsiye eden Ağaoğlu, fiyat eğrisi uygulamasıyla tüketiciyi yanıltıcı kampanyaların önüne geçilebileceğini söyledi.

Ağaoğlu "Tüketiciyi korumanın en temel yolu, şeffaflıktan geçer. Bu sebeple bakanlığın bir an önce harekete geçerek, bütün internet sitelerinde ürün fiyat geçmişinin grafiklerle gösterilmesini mecburi hale getirmesini talep ediyoruz. Tüketiciler bir ürünün son üç aylık fiyat değişimini, en düşük ve en yüksek seviyeleri net bir şekilde görebilmeli. Bu 'fiyat eğrisi' uygulaması, vatandaşlarımızın artış ve düşüşleri anında fark ederek doğru zamanda, bilinçli alışveriş yapmasının önünü açacak ve fahiş fiyat artışlarının da önüne geçecektir. Bu, hem tüketici hakları hem de sağlıklı bir piyasa için elzemdir" dedi.

STOK OYUNU

Fiyat istikrarsızlığının yanı sıra, "stok yok" veya "yanlış fiyatlandırma" gerekçesiyle iptal edilen siparişler de büyük tepki topluyor. Tüketiciler, indirim fırsatını kaçırdıkları gibi müşteri hizmetlerine ulaşmakta da güçlük çektiklerini ifade ediyor. Ayrıca teslimat gecikmeleri, ürünlerin kaybolması, yanlış adrese teslim veya hasarlı ürün ulaştırılması gibi şikayetlerde kayda değer bir artış gözlemleniyor.

